Şehidimiz Ömer Halisdemir'in köyünden alçaklara mesaj!

Taha Emre ÖZDEMİR / NİĞDE

Milli iradeye kast eden üniformalı teröristler için kritik öneme sahip Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan vatan haini Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren şehidimiz Ömer Halisdemir'in babası, köylüleri ve akrabaları Niğde'den dünyaya, "Ömerler ölmez, vatan bölünmez." mesajını verdi.

Şehidimizin babası Hasan Hüseyin Halisdemir: Hainler evladımın hayallerini çaldı

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, "Evladım Ömer çocukluğu boyunca çobanlık yapmıştı. Emekliliğine iki yıl kalmıştı. Emekli olduktan sonra çobanlığa devam edeceğini söylemişti. Hatta bunun için bir arsa da almıştı. Her zaman ilk mesleği çobanlığı çok özlediğini söylerdi ama nasip olmadı." dedi.

'İşi ile ilgili hiçbir şey anlatmazdı'

Şehidimiz Ömer Halisdemir'in yumuşak huylu ve naif bir insan olduğunu belirten Hasan Hüseyin Halisdemir, "Bulduğu her fırsatta bizi ziyarete gelirdi. Geldiğinde bize işiyle ilgili hiçbir şey anlatmazdı. Biz Özel Kuvvetler'de olduğunu bile bilmiyorduk. Ona işlerini sorduğumda 'Baba, bu devletimle benim aramda' der ve konu değiştirirdi. Ömerim devletimizin bir kalemini bile bana getirip vermedi. Devletine, bayrağına ve dinimize bağlı çok farklı bir çocuktu." diye çocuktu.

Şehidimizin halasının oğlu: Biz de şehitliğe hazırız

Ömer Halisdemir'in halasının oğlu Abdulkadir Aslan da "Ömer'in çocukluğundan beri onunla birlikteydim. Çok farklı bir çocuktu. Yüce Rab'bimin ona şehitliği nasip etmesinden dolayı çok gururluyuz. Kardeşimiz Ömer gibi bizler de vatanımız ve dinimiz için şehit olmaya her zaman hazırız." diye konuştu.

Şehidimizin çocukluk arkadaşı Özkan: Ömer asker olmayı çok istiyordu

"Şehidimiz Ömer çocukluğundan beri askerlik mesleğine düşkündü." diyen Çukurkuyu Köyü sakinlerinden Hilmi Özkan, "Cenab-ı Allah ona istediklerini vererek Astsubay olmasını nasip etti. Üstüne de şehadeti armağan buyurdu." şeklinde konuştu.

Şehidimiz Ömer Halisdemir'in her fırsatta köyünü ziyaret ettiğini ve onunla bir araya geldiklerini söyleyen Özkan, şunları söyledi:

"Rab'bim bizlere de şehitlik mertebesini nasip etsin. Biz bugün burada koyun gütmeye devam edebiliyorsak bu Ömer Halisdemir gibi şehit olan kahramanlarımız sayesindedir. FETÖ'cü alçaklar bizden Ömer'i kopardı ama bilmiyorlar ki hepimiz vatanımız ve namusumuz için birer Ömeriz."

Şehidimizin çocukluk arkadaşı Çelik: Onunla gurur duyuyoruz

Şehit Ömer Halisdemir ile birlikte çocukluk yıllarında koyun güttüklerini söyleyen Çukurkuyu Köyü sakini ve şehidimizin çocukluk arkadaşı Hilmi Çelik ise "Rahmetli şehidimiz ile birlikte yıllarca yaylalarda koyun güttük. Çok dürüst ve cesaretli bir çocuktu. Adam gibi adamdı. Dinine ve bayrağına düşkün bir kardeşimizdi. Ömer ile gurur duyuyoruz." dedi.

'Son görüşmemizde çocukluğumuzu özlediğini söyledi'

"Hainlerin kurşunuyla şehit olmadan bir hafta önce Ömer ile beraberdik." diyen Çelik, "Namazda buluşup namazımı kıldıktan sonra biraz sohbet ettik. Bana çocukluğumuzda beraber koyun güttüğümüz yaylarımızı ve o günleri çok özlediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu Şehitliğindeki kabri ziyaretçi akınına uğruyor

Nalan Öcal: Vatan kahramanlarımız yeni nesillere iyi anlatılmalı

Kahraman Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek için çocukları ile birlikte Antakya'dan geldiği söyleyen Nalan Öcal, "Şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmeyi çok istiyorduk. Bugüne kısmet oldu. Ömer Halisdemir ve tüm şehitlerimiz nesilden nesile anlatılması gereken birer vatan kahramanı. Özellikle çocuklarımı da getirdim ki vatan kahramanlarımız tanısınlar ve gerektiğinde şehadete koşarak gitsinler." dedi.

15 Temmuz Gazisi Orhangazi Osman: Biz bir ölür bin diriliriz

İstanbul'dan gelerek ailesi ile birlikte şehidimiz Halisdemir'in kabrini ziyaret eden 15 Temmuz Gazisi Orhangazi Osman ise, "Bizler Ömer kardeşimiz ve diğer tüm şehitlerimizle kan kardeşiyiz. Rab'bim ona şehitliği bizlere de gaziliği nasip etti. Keşke bizim de adımız şehit diye yazılıp kabrimiz albayraklarla donatılsaydı. Ben 'bir ölür bin diriliriz' sözünün anlamını 15 Temmuz gecesinde kavradım. Bizler o gece tanklara karşı bir ölüp arkadan binlerce dirildik. Allah o gece vatan müdafaasında yer alan herkesten razı olsun. Bugün buraya evlatlarımla birlikte gelerek onlara vatan müdafaasının önemini anlatmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Bir vatan kahramanı: Şehit Ömer Halisdemir

KUTU: FETÖ'cü hainler Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek için, birliğin Kumandanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı derdest ederek hain Tuğgeneral Semih Terzi'yi de Diyarbakır'dan yola çıkarmışlardı. 15 Temmuz gecesi Gazi Orduevi'nde katıldığı düğün çıkışında yanında eşi de varken asker görünümlü teröristlere karşı koyarak ellerinden kurtulan Zekai Aksakallı Paşa, Kara Harp Okulu'nda güvenli bir noktaya ulaşmayı başardı. Darbeci hain Semih Terzi'nin Özel Kuvvetleri ele geçirme planını öğrenen Korgeneral Aksakallı, şehidimiz Ömer Halisdemir'i aradı. Korgeneral Aksakallı ile darbenin seyrini değiştiren kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir arasında şu telefon görüşmesi gerçekleşti:

Korgeneral Aksakallı: "Ömer, sana vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu karargaha girmeden öldür. Bunun sonunda şehadet var. Biliyorsun seninle 20 yıllık beraberliğimiz var. Hakkını helal et."

Şehit Astsubay Halisdemir: "Başüstüne komutanım, hakkım helal olsun. Siz de helal edin."

Terörist Tuğgeneral Semih Terzi, emrindeki hainlerle birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığı'na helikopterle iniş yaptı. Şehit Ömer Halisdemir ise karargahta Terzi'yi karşılamaya hazırlanan hainlerin arasına karıştı. Helikopterden inen darbeci General korumalarıyla birlikte Karargâh binasına yürürken ona yaklaşan Ömer Halisdemir, vatan haini Terzi'yi gözünü kırpmadan vurdu.Semih Terzi'yi öldüren Ömer Halisdemir orada bulunan diğer hainler tarafından şehit edildi.