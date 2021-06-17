Şehid Mursi’yi dua ve rahmetle anıyoruz

Mısır’ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin firavun Sisi yönetimi tarafından öldürülmesinin üzerinden 2 sene geçti. Ömrünü İslam davasına adayan 67 yaşındaki Mursi, 17 Haziran 2019’da “Hamas’a casusluk” davasının görüldüğü duruşma esnasında mahkeme salonunda şehit düştü. Mısır TV’si, “Mursi’nin yargılandığı davanın duruşmasında önce bayıldığı sonra da yaşamını yitirdiğini” duyurdu.

20 dakika ölümünü beklediler

Mursi’nin mahkeme salonunda yere düştüğünde doktor çağrılmadığı ancak 20 dakika sonra ölümünden emin olunduktan sonra yargılama heyeti tarafından sağlık ekiplerinin çağrıldığı tarihe geçen bir başka hakikat oldu.

Bir sonraki gün sabahın erken saatlerinde alelacele toprağa verilen Mursi’nin cenazesine birinci derece yakınları dışında kimsenin katılmasına izin verilmedi.

Oğlu Abdullah da katledildi

ABD ve İsrail destekli darbenin mimarı Sisi’nin birden fazla idam cezası verdiği İhvan lideri Mursi’nin sağlık problemlerine rağmen ilaçlarının verilmemesi ve sistematik bir zehirleme nedeniyle hayatını kaybettiği iddialarına rağmen Mısır yargısı bunun üzerini örttü ve konuyu kapattı. Mursi’nin şehadetinden 3 ay sonra da küçük oğlu Abdullah, görünürde kalp kriziyle hayatını kaybetti. Ancak Abdullah’ın da Sisi yönetimi tarafından “babasının davasını yaşatacak” korkusuyla katledildiği belirtildi.

Sevenleri Mursi’yi şehadet gününde hayırla yad etmek için törenler düzenleyecek.

