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Şeftalinin iyi geldiği hastalıklar nelerdir?

Türkiye'de başta Bursa olmak üzere Akdeniz bölgesinde şeftali yetiştiriciliği yapılır. İçerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde sağlığa birçok fayda sağlamaktadır.

06 Temmuz 2018 Cuma 16:13
Şeftalinin iyi geldiği hastalıklar nelerdir?

İçerdiği yararlı bileşenler sayesinde böbrek ve bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bu nedenle de ishale karşı oldukça etkili bir meyvedir. Buna ek olarak böbrek taşının vücuttan atılmasına yardımcıdır.

İçerdiği yüksek orandaki potasyum sayesinde tansiyonun normal seviyelerde kalmasını sağlar. Bu nedenle de tansiyon problemi yaşayan kişilere şeftali yemeleri önerilir.

A vitamini içerdiğinden göz sağlığına iyi gelen etkileri vardır.

Kemik sağlığı açısından önemli bir meyvedir. Özellikle kemik erimesini engelleyici özellikleri bulunur.

İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Başta üst solunum yolları rahatsızlıkları olmak üzere çeşitli hastalıklar karşısında etkilidir. Ayrıca yapısında bulunan askorbik asit sayesinde enfeksiyonlarla savaşmada güçlü bir silahtır.

İçerdiği lifler sayesinde kolestorolü sağlıklı seviyelerde tutar, dengeyi sağlar. Bu yüzden de kalp ve damar sağlığını korumada faydalıdır.

Şeftalinin bir diğer faydası da ağız sağlığını korumasıdır.

Bioflavonoid ve karotenoid adlı bileşenler sayesinde kanser hücrelerinin oluşmasına ve yayılmasına engel olur. Bu nedenle de kanserin oluşma risklerini azaltır.
İdrar söktürücü özellikleri vardır.

Kaslarda rahatlama hissi yarattığı için yorgunluğu engelleyici etkileri vardır.

Şeftali birçok faydasının yanında düşük kalorisi ve tok tutma özelliği ile zayıflamak isteyenler için iyi bir besindir.

Şeftali tüketimine bazı özel durumlarda dikkat edilmesi gerekir.

Aşırı tüketilmesi alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

İdrar söktürücü olduğundan fazla tüketilmesi su kaybına yol açabilir.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 16:13
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