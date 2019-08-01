0553 313 94 23

Şeftalinin faydaları neler? Yaz meyvesi şeftali nelere iyi geliyor?

Yaz aylarında manav tezgahlarını rengi ve kokusuyla süsleyen şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen Salih Gürel, vitamin ve mineral zenginliğinin yanı sıra hoş kokusu ve lezzetli bir tadı olan şeftalinin faydalarını açıkladı. Şeftalinin faydaları neler? Yaz meyvesi şeftali nelere iyi geliyor? İşte yanıtı...

01 Ağustos 2019 Perşembe 00:29
Şeftalinin faydaları neler? Yaz meyvesi şeftali nelere iyi geliyor?

Yaz aylarında manav tezgahlarını rengi ve kokusuyla süsleyen şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen Salih Gürel, vitamin ve mineral zenginliğinin yanı sıra hoş kokusu ve lezzetli bir tadı olan şeftalinin faydalarını açıkladı. Şeftalinin faydaları neler? Yaz meyvesi şeftali nelere iyi geliyor? İşte yanıtı...

Şeftaliyi yalnız başına yiyin

Şeftali tek başına yendiğinde sindirim süreci çok hızlı çalışır. Bir ana öğünün hemen ardından şeftali yemek, sindirim sırasında diğer gıdalar ile birleştiğinde midede mayalanmaya neden olabilir bu da hazımsızlık, mide ekşimesi gibi sindirim rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle ana öğününüzün hemen ardından şeftali yememelisiniz. Ana öğünden en az iki saat sonra şeftali yiyin.

Şeker hastaları süt ürünleriyle birlikte tüketebilir

Ayrıca şeker hastaları için şeftalinin yanında tüketecekleri süt, yoğurt, ayran veya kefir kana hızlı geçişini yavaşlattığı için insülin ve şeker metabolizmada hızlı yükseliş-düşüş olmasını önlüyor. Bu sayede kan şekerinizin dengede kalmasına katkı sağlıyor.

İşte şeftalinin çeşitli faydaları...

Şeftali mide asidini dengeler ve hazımsızlık problemini giderir.

Şeftali cildin kendisini yenilemesini sağlayarak yaşlanmayı da geciktirici bir özelliğe sahiptir.

Şeftali bağırsak kurtlarının temizlenmesine yardımcı olur.

Şeftali idrar söktürücü özelliğe sahiptir.

Şeftali ağız kokusunu engeller.

Şeftali, içerdiği bioflavonoid bileşeni sayesinde kanserli hücre oluşumu önler.

Şeftali bağışıklık sistemini güçlendirir.

Şeftali sinir sistemini yatıştırır ve uykusuzluğa iyi gelir.

Şeftalinin düzenli tüketimi vücudunuzdaki kan dolaşımını arttırarak görme sağlığınızı iyileştirebilir.

Şeftalinin düzenli tüketimi kalp krizi ve felce karşı korunmanıza yardımcı olur.

Şeftali böbrekle ilgili rahatsızlıkları azaltır ve ülser riskini düşürür.

Şeftali cildinizi zararlı UV ışınlarına karşı korur.

Şeftali düzenli olarak tüketildiğinde kansızlık sorununu ortadan kaldırır.

Şeftali böbreklerde oluşan kum ve taşların atılmasını sağlar.

Şeftali safra kesesinin işlevini düzene sokar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 00:29
  1. şeftali
  2. şeftalinin faydaları
  3. şeftalinin faydaları nelerdir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziosmanpaşa'da kaçak içki operasyonu
    1. Gaziosmanpaşa'da kaçak içki operasyonu
    2. Doğal gaz fiyatlarına zam
    3. Şeftalinin faydaları neler? Yaz..
    4. Sınır Tanımayan Doktorlardan İdlib'de..
    5. ABD Maduro’nun bakanını uyuşturucu..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2019
    7. ABD Hazine Bakanlığından, İran..
    8. Balık üretim çiftliğinin ağlarında..
    9. İspanya'da Burger King'in..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson..
    11. BM raportörlerinden AA foto muhabiri..
    12. Petlas işçilerinin eylemi uzlaşmayla..
    13. Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı..
    14. Ürdünlü sendikalardan Kushner'in..
    15. ABD'de savaş uçağı düştü
    16. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    17. Futbol: Audi Kupası
    18. ABD'de Suudi yanlısı vakıf "mali..
    19. Erdoğan, Bahçeli ile evinde görüştü.....
    20. Bayram arifesinde kurbanlıklar..
    21. Fed Başkanı Powell, faiz indiriminin..
    22. Buzdolabından çıkan yangın bina..
    23. Epstein'in yargılanması en erken..
    24. Fed Başkanı Powell faiz indirimi..
    25. "İsrail, Filistin yönetimini ve iki..
    26. Hollanda'da Burkalı kadınlara "sivil..
    27. TBMM Başkanı Mustafa Şentop yurda döndü
    28. Galatasaray’da Seri takımla idmana..
    29. Kedisini kurtarmak için fuel-oil..
    30. ABD’de Süper Hornet savaş uçağı Ölüm..
    İngiltere'den skandal Türkiye çağrısı!
    İngiltere'den skandal Türkiye çağrısı!
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'