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Şeftali reçeli nasıl yapılır? Kahvaltılık şeftali reçeli tarifi

Şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli yapmanın püf noktası nedir? İşte kahvaltılarınızı zenginleştirecek mis gibi şeftali reçeli tarifi...

23 Ağustos 2019 Cuma 21:45
Şeftali reçeli nasıl yapılır? Kahvaltılık şeftali reçeli tarifi

Şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli yapmanın püf noktası nedir? İşte kahvaltılarınızı zenginleştirecek mis gibi şeftali reçeli tarifi...

Şeftali Reçeli Nasıl Yapılır?

Malzemeler

Üç tane orta boy sert şeftali
Üç su bardağı toz şeker
Yarım limon

Yapılışı

Şeftalileri yıkayalım ve kabuklarını soyalım.
Dilimleyip verevine doğru irice keselim.
Bir tencereye bırakalım.
Her şeftaliye bir su bardağı toz şeker olarak ayarlıyorum.şekerini, onun için üç su bardağı şekeri kullandım.
Dilimlenen şeftalinin üzerine şekerleri serpip tenceremizin ağzını kapatıp yarım saat bekletelim.
Şekerler sulanıp erimeye başlayınca ocağa alalım ve kısık ateşte taşmaması için yavaş yavaş kaynatalım.
Şeftaliler dibe doğru çökünce yani 15-20 dk sonra kapatmaya yakın limonunu sıkıp bir iki taşım daha kaynatıp altını kapatalım.
Hafif ılıyınca kavanoza bırakalım.
Kavanoza bırakması böyle daha kolay olur, afiyet olsun

Şeftali reçeli püf noktası nedir?

Şeftali reçelinizin olduğunu anlamak için bir suya bir kaç damla reçelinizden damlatın. Eğer dağılmadan duruyorsa olmuş demektir.
Reçelinizin içerisine sıktığınız limon suyu yada limon tuzu reçellerinizin şekerlenmesini engeller ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
Reçelinizin içerisindeki şeftalilerin ezilmemesi için çok fazla karıştırmayınız. Aynı zamanda pişirme sırasında şeftalilerin erimemesi için sert olanlarından tercih etmelisiniz.
Şeftali reçelinizin köpürmemesi için çok az miktarda tereyağı ekleyebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 21:45
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