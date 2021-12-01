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Kadın - Aile Şeftali kebabı tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Şeftali kebabı tarifi, nasıl yapılır?

Kıbrıs yöresine özel bir kebap olan şeftali kebabını denemenizi tavsiye ederiz.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 22:34:00 - 2021-12-01 22:46:33
Şeftali kebabı tarifi, nasıl yapılır?

Şeftali kebabı tarifi için gerekli malzemeler

  • 1 adet kuzu gömleği
  • 500 gr kıyma
  • 1 adet soğan
  • 3 tutam maydanoz
  • Tuz, karabiber, kimyon

Yapılışı

Bir kaba 500 gr kıyma koyun. Üzerine ince ince doğranmış bir adet soğan ve üç adet maydanoz ekleyin. Ardından tuz ve baharatları ekleyip iyice yoğurun.

Diğer taraftan ise kuzu gömleğini 15 dakika ılık suda ıslatıp yumuşamasını sağlayın.

Hazırladığını kıymalı karışımdan biraz irice parçalar alıp elinizde oval şeklini verin.

Kuzu gömleğini hazırladığınız köfteleri bir kez dolayacak şekilde şeritler halinde kesin. Sonra köfteleri, kuzu gömleğin ucunu koyup sarın.

Hazırladığını şeftali kebabını fırın kabı içine koyun.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin.

Yaklaşık 30-35 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin.

Şeftali kebabı piştikten sonra fırından çıkartıp sıcak olarak servin edin.

Afiyet olsun!

 

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