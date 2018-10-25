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Şeftali bahçesindeki kazıda bulundu! Sır gibi saklanıyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki bulunan bir şeftali bahçesinde definecilerin kaçak kazı yaptığının tespit edilmesinin ardından Çanakkale Müze Müdürlüğü bölgede kurtarma kazısı başlattı.

25 Ekim 2018 Perşembe 15:08
Şeftali bahçesindeki kazıda bulundu! Sır gibi saklanıyor

Geçtiğimiz hafta başlatılan kazıların ardından şeftali bahçesinde kiliseye ait olabileceği düşünülen kalıntılar ve tabanda kullanılan bir mozaik keşfedildi.

Geçtiğimiz yıl defineciler şeftali bahçesinde kazı yapmaya başlayınca köylüler durumu jandarmaya haber verdi. Şikayetlerin artması üzerine Çanakkale Müze Müdürlüğü geçtiğimiz hafta bölgede kurtarma kazısı başlattı. Üç arkeolog tarafından yürütülen kazıda köylüler de işçi olarak çalışıyor.

Akçakıl köyünde büyük heyecan yaratan kazıda, bir kiliseye ait olduğu belirtilen Roma dönemi kalıntılarına rastlandı. Kilise olabileceği düşünülen alanın tabanında işlemeli bir mozaik bulundu. Bir ucu ortaya çıkan mozaik tamamen gün yüzüne çıkarılana kadar kazıların devam edeceği belirtildi. Bulunan mozaik üzeri bir örtüyle örtülerek sır gibi saklanırken, buluntular buranın bir kilise olacağına işaret etti. Ancak kazı ekibi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Skepsis Antik Kenti'ne yakın

Akçakıl köyünde bulunan tarihi kalıntıların bir kilometre uzağında Roma ve Bizans döneminde önemli bir merkez olan Skepsis antik kentinin olması dikkat çekti. Piskoposluk merkezinin bu alanda olduğuna dair daha önce bulgulara rastlandığı, ayrıca Roma döneminde de bağımsız para basabilen şehirler arasında olduğu ileri sürülen Skepsis antik kentine bağlı hamam kalıntılarının da şuan kazı yapılan yere 500 metre uzaklıkta olduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 15:08
  1. Kilis
  2. Çanakkale
  3. Kaçak kazı
  4. Çanakkale Müze Müdürlüğü
  5. Skepsis Antik Kenti
  6. Kurtarma kazısı

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