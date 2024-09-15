Şeftali ağacına asılan not kalpleri ısıttı

Üzüm ve şeftaliyi alan kişi, notun yanına 50 lira bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Bursa'nın kırsal bölgelerinden birinde, genç çiftçi Berkan Gergin, şeftali ve üzüm bahçesinde unutulmaz bir an yaşadı. Şeftali ağacında bulduğu not ve yanında bırakılan para karşısında duygulanan Gergin, notun içtenliği karşısında etkilenerek, "Hakkım helal olsun, paraya bile gerek yoktu" dedi. Bu olay, tarla sahibi ve bölge sakinlerinin de kalplerini ısıttı.