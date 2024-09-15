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Yerel Şeftali ağacına asılan not kalpleri ısıttı
Yerel

Şeftali ağacına asılan not kalpleri ısıttı

Yeniakit Publisher
2024-09-15 10:05:00 - 2024-09-15 10:11:59
Şeftali ağacına asılan not kalpleri ısıttı

Bursa'da bir şeftali ağacında bulunan "5 adet şeftali ve 2 salkım üzüm aldık. Hakkınızı helal edin" notu Berkan Gergin'i duygulandırdı.

Üzüm ve şeftaliyi alan kişi, notun yanına 50 lira bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Bursa'nın kırsal bölgelerinden birinde, genç çiftçi Berkan Gergin, şeftali ve üzüm bahçesinde unutulmaz bir an yaşadı. Şeftali ağacında bulduğu not ve yanında bırakılan para karşısında duygulanan Gergin, notun içtenliği karşısında etkilenerek, "Hakkım helal olsun, paraya bile gerek yoktu" dedi. Bu olay, tarla sahibi ve bölge sakinlerinin de kalplerini ısıttı.

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