Şefkat farkı! Türkiye'de evde aşı, Avrupa'da eziyet
Batı'da yaşlılar koronavirüs aşısı için sağlık merkezlerine gidip sıra bekliyor, Türkiye'de ise evlerinden çıkmadan aşılanıyor.
Türkiye ölümcül yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede olduğu kadar aşılamada da Batı'ya ders veriyor.
Hem rekor hızla aşılama yapılıyor hem de yaşlılar aşı da baş tacı ediliyor.
Yaşlı nüfus hiçbir zahmete girmeksizini eve gelen sağlıkçılar tarafından özenle aşılanıyor.
Avrupa'da eziyet
Pandeminin başında Batı'nın çöken sağlık sistemi nedeniyle hastane koridorlarında ölen yaşlılar, aşıda da özel muamele göremiyor.
Aşı sırası gelen yaşılılar, yakınlarının eşliğinde hastanelere gidip kuyruğa giriyor.
Tekerlekli sandalyedeki yaşlılar bile aşı sırası bekliyor.
Kaynak: Sabah