Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! Marmaray’da yeni dönem bugün resmen başladı
İstanbul’un en kritik ulaşım damarı olan Marmaray’da, yolcu taleplerini karşılamak ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcularının entegrasyonunu sağlamak amacıyla sefer saatlerinde tarihi bir düzenlemeye gidildi. Daha önce sadece hafta sonları uygulanan ek seferler, 3 Mayıs 2026 itibarıyla haftanın yedi gününe yayılarak gece ulaşımdaki mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflendi. Özellikle Ankara’dan gelen son hızlı tren yolcularının Söğütlüçeşme’den beklemeksizin aktarma yapabilmesine olanak tanıyan bu uygulama, kentsel hareketliliği kesintisiz hale getirdi.