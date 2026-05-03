  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! Marmaray’da yeni dönem bugün resmen başladı Haberleşmenin kalbi artık yerli! TÜRKSAT açıkladı: Milli atomik saat geliyor 90’lı yılların çocuk yıldızıydı, görenler gözlerine inanamadı! Küçük İbo’nun değişimi olay oldu SİHA’lara görünmezlik kalkanı! ASELSAN’ın elektronik harp podu dünyayı fethe çıktı! İşte düşman radarlarının yeni kâbusu Çok sayıda üründe fırsat! A101’de aldın aldın Herkesin beklediği ürün BİM'de! İşte bu haftanın aktüel ürünleri Elektrik tellerinin arasına yuva kurdular! Leylek yumurtaları tek tek kurtarıldı Petrol üreten ülkelerin sıralaması değişti! BAE'nin kararı sonrası ortaya çıkan ismi uzmanı açıkladı! 
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! Marmaray’da yeni dönem bugün resmen başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! Marmaray’da yeni dönem bugün resmen başladı

İstanbul’un en kritik ulaşım damarı olan Marmaray’da, yolcu taleplerini karşılamak ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcularının entegrasyonunu sağlamak amacıyla sefer saatlerinde tarihi bir düzenlemeye gidildi. Daha önce sadece hafta sonları uygulanan ek seferler, 3 Mayıs 2026 itibarıyla haftanın yedi gününe yayılarak gece ulaşımdaki mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflendi. Özellikle Ankara’dan gelen son hızlı tren yolcularının Söğütlüçeşme’den beklemeksizin aktarma yapabilmesine olanak tanıyan bu uygulama, kentsel hareketliliği kesintisiz hale getirdi.

#1
Foto - Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! Marmaray’da yeni dönem bugün resmen başladı

İstanbul’un en kritik ulaşım ağlarından biri olan Marmaray, yolcu yoğunluğunu yönetmek ve entegrasyonu güçlendirmek için sefer saatlerinde değişikliğe gitti. Resmi hesaplar üzerinden duyurulan karara göre daha önce yalnızca cuma ve cumartesi geceleri uygulanan bazı ek seferlerin haftanın tamamına yayılması kararlaştırıldı.

#2
Foto - Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! Marmaray’da yeni dönem bugün resmen başladı

Düzenlemenin en önemli hedeflerinden biri, Ankara-İstanbul hattında seyahat eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcularının yaşadığı ulaşım sıkıntılarını ortadan kaldırmak. Ankara’dan saat 19.50’de kalkış yapan, gece 23.58’de Söğütlüçeşme istasyonuna ulaşan yolcular, bu ek seferler sayesinde bekleme yapmadan Marmaray hattına aktarma yapabilecek.

#3
Foto - Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! Marmaray’da yeni dönem bugün resmen başladı

Böylece şehirler arası ulaşım ile kent içi raylı sistem arasındaki entegrasyon en üst seviyeye çıkarılmış olacak. Artan yolcu talebi ve gece saatlerindeki ulaşım ihtiyacı doğrultusunda hayata geçirilen uygulama, 3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla kalıcı olarak hayata geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye lazer silahını aktif etti: Sonrasında öyle şeyler oldu ki...
Teknoloji

Türkiye lazer silahını aktif etti: Sonrasında öyle şeyler oldu ki...

ROKETSAN tarafından geliştirilen lazer silahı ALYA, son test çalışmalarında büyük bir başarıya imza attı.
CHP koskoca şehirde sokağa çıkamıyor
Gündem

CHP koskoca şehirde sokağa çıkamıyor

Belediye başkanları metresleriyle otel odalarında basılan CHP, Uşak’ta sokağa çıkamaz hale geldi.
İsmail Saymaz'dan Özgür Özel yönetimine zehir zemberek sözler! Arif Kocabıyık skandalı patlak verdi
Gündem

İsmail Saymaz'dan Özgür Özel yönetimine zehir zemberek sözler! Arif Kocabıyık skandalı patlak verdi

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık’ın CHP üyeliğinin, geçmişteki paylaşımları gerekçe gösterilerek durdurulmasını ..
İran'dan 12 maddelik Hürmüz Boğazı bildirisi! Tüm dünyaya ilan ettiler
Dünya

İran'dan 12 maddelik Hürmüz Boğazı bildirisi! Tüm dünyaya ilan ettiler

Hürmüz Boğazı'nda yeni geçiş protokolü için çalışma yapıldığını duyuran İran'dan, "Hürmüz Boğazı'nın yönetim planı 12 madde olarak düzenlenm..
İran yüzlerce kişinin mal varlığına el koydu
Dünya

İran yüzlerce kişinin mal varlığına el koydu

İran'da yüzlerce kişinin mal varlığına el konuldu. Tahran savcılığı, yaptığı açıklamayla "İran'ın güvenliğini tehlikeye atan" 250'den fazla ..
Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da! İşte Türkiye’ye getirilen yabancı ülke vatandaşları! Kim hangi ülkeden
Gündem

Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da! İşte Türkiye’ye getirilen yabancı ülke vatandaşları! Kim hangi ülkeden

İşte Girit'ten İstanbul'a getirilen Sumud Filosu aktivistleri arasında yer alan yabancı ülke vatandaşları...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23