O ülkede pazar günü gürültü yapmak yasak! Hapis cezası bile var

İsviçre'nin dünyaca ünlü "pazar sessizliği" kuralları, hem turistleri hem de ülkeye yeni yerleşenleri şaşırtmaya devam ediyor. Toplum huzurunu her şeyin üzerinde tutan bu geleneksel yaklaşım, hukuki yaptırımlarıyla da dikkat çekiyor.

Avrupa'nın kalbinde, disiplin ve düzenin simgesi İsviçre’de pazar günleri sadece dinlenmek için değil, tam anlamıyla "sessiz kalmak" için ayrılmış durumda. Ülkede pazar günü gürültü yapmak sadece ayıp karşılanmıyor, aynı zamanda ağır para ve hatta hapis cezalarıyla sonuçlanabilecek yasal bir suç teşkil ediyor.

"Ruhetag": Kanunla Korunan Huzur

Almanca konuşulan kantonlarda "Ruhetag" (Dinlenme Günü) olarak adlandırılan bu gelenek, pazar günlerini toplumsal bir meditasyon gününe dönüştürüyor. İsviçre yasalarına göre pazar günleri şu eylemleri yapmak kesinlikle yasak:

Çim biçmek veya gürültülü bahçe işleriyle uğraşmak.

Duvara çivi çakmak, tadilat yapmak veya matkap kullanmak.

Yüksek sesle müzik dinlemek veya partilemek.

Geri dönüşüm kutularına cam şişe atmak (şişelerin düşerken çıkardığı ses bile yasak kapsamında!).

Araba yıkamak veya yüksek sesli süpürge çalıştırmak.

Neden Bu Kadar Sert?

İsviçre kültürü, bireyin huzur hakkını kutsal kabul eder. "Başkalarını rahatsız etmeme" ilkesi, toplumsal barışın temel taşı olarak görülür. Pazar günleri, modern hayatın koşturmacasından arınmak, ailenizle vakit geçirmek ve doğayı dinlemek için bir fırsat olarak yasalarla güvence altına alınmıştır.

Cezalar Dudak Uçuklatıyor: Para Cezasından Hapse

İsviçre’de kuralları ihlal eden bir komşunuzu polise şikayet etmeniz oldukça yaygın bir durumdur. Gürültü yapanları bekleyen süreç ise oldukça ciddi:

İlk İkaz: Genellikle polis memurları kapınıza gelir ve gürültüyü durdurmanızı ister.

Ağır Para Cezaları: İhlalin boyutuna göre yüzlerce, hatta binlerce İsviçre Frangı ceza kesilebilir.

Hapis Riski: Eğer gürültü kirliliği sistematik bir hal alırsa ve kişi toplum huzurunu kasten bozmaya devam ederse, İsviçre Ceza Kanunu kapsamında hapis cezası istemiyle dava açılabilir.

"Geri Dönüşüm Bile Bekleyebilir"

Pazar günü çöp konteynerine cam şişe atan bir yabancının polis tarafından durdurulması İsviçre'de bir şehir efsanesi değil, yaşanmış bir gerçektir. İsviçreliler için sessizlik, bir kuraldan ziyade bir yaşam biçimi.

Eğer bir pazar günü yolunuz İsviçre’ye düşerse, fısıldayarak konuşmanıza gerek yok; ancak matkabınızı ve çim biçme makinenizi pazartesiye kadar saklamanızda fayda var!