Şeffaflıktan dem vuran Mansur Yavaş basına komik gerekçeyle sansür uyguladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, basının meclis çalışmalarını takip etmesini engelledi. Basına uygulanan sansüre tepki gösteren AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Basının olması belediyenin düzenini bozmaz" dedi.

AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 3 yıldır 'basına sansür' sorununun çözülemediğini söyleyerek, sürekli şeffaflık vurgusu yapan Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

"Basının olması belediyenin düzenini bozmaz"

Siyasi parti gruplarının kendi muhabir ve kameramanlarının mecliste olmasını istediklerini belirten Burhan, "Bunun herhangi bir art niyetli durumu söz konusu değil. Az önce gördünüz, teknik bir arıza oldu. Daha önce de birçok arkadaşımızın konuşmalarında aynı sorun yaşandı. Dolayısıyla bizim şeffaflıktan çekinmememiz gerekiyor. Burada basının olması belediyenin düzenini bozmaz." dedi.

Basına sansür uygulayan Mansur Yavaş'ın sürekli şeffaflık, demokrasi ve çok seslilik vurgusu yaptığını hatırlatan Burhan, "Bundan kaçmayalım sayın Başkan" ifadelerini kullandı.

Salonun teknik özelliklerini gerekçe gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, basını engellemesine, salonun teknik özelliklerinin engel olduğunu gerekçe gösterdi.

Mansur Yavaş'ın, Ankara'nın meselelerinin konuşulduğu meclise gelmemesini de eleştiren Burhan, "Sayın Başkanım, ara sıra yüzünüzü görmek istiyoruz. Meclis toplantılarına katılırsanız çok memnun oluruz." dedi.