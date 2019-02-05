Seferlerlerde aksama: Tramvay arızalandı!
Tramvayda yaşanan arıza sebebiyle seferler Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında yapılıyor.05 Şubat 2019 Salı 18:09
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında gerçekleştiriliyor.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.
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