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Seferihisar’daki şenlik binlerce kişiyi buluşturacak

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, yüzlerce yıl öncesinin yöntemleriyle üretilen "Ata ekmeği" ile tarihi yine yüzlerce yıla dayanan Seferihisar’ın meşhur "Armola Peyniri" için düzenlenecek şenlik binlerce kişiyi buluşturacak.

02 Ağustos 2019 Cuma 18:09
Seferihisar’daki şenlik binlerce kişiyi buluşturacak

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, yüzlerce yıl öncesinin yöntemleriyle üretilen "Ata ekmeği" ile tarihi yine yüzlerce yıla dayanan Seferihisar’ın meşhur "Armola Peyniri" için düzenlenecek şenlik binlerce kişiyi buluşturacak.


Seferihisar Belediyesi, karakılçık buğdayından üretilen Ata Ekmeği ve Seferihisar’ın yöresel Armola Peyniri için bir şenlik düzenliyor. 3 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00’de Ulamış Mahallesi’nden başlayacak şenlik, akşam saatlerine kadar sürecek.


Halk oyunları gösterisinden tiyatro topluluğunun oyununu sahnelemesine, Türk halk müziği dinletilerinden bando konserlerine kadar çok sayıda etkinliğin düzenleneceği şenliğe, binlerce kişinin katılması bekleniyor.



Başkan Yetişkin’den davet var


Şenliğe büyük ilgi beklediklerini belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "2011 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in tohum takas şenlikleriyle başlattığı yerel tohumu yaşatma mücadelemizin sonuçlarını alıyoruz. Seferihisar da belediye olarak 500 dönüm karakılçık ekimimiz bulunmakta. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliğine giderek Menemen’de 500 dönüm daha karakılçık ekimini gerçekleştirdik; şu an ortalama Seferihisar da günlük 200 ekmek üretimimiz var. İlçemizin kendi değerlerinden ve geçmişten günümüze bozulmadan gelen başka bir lezzetimiz olan Armola ile Ata Ekmeğini birleştirdik. Gerek satış noktalarında, gerekse internet bazlı satışlarda Türkiye’nin bir çok bölgesine Ata Ekmeğimizi ve Armolamızı gönderiyoruz, Seferihisar tarımsal kalkınmada ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış bir kenttir. Bu başarıların devamını hep birlikte sağlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı, yoğun ilgi gören ve piyasaya çıkar çıkmaz tükenen lezzetlerimizle buluşmaya davet ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 18:09
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