Seferberlik ilan edildi! Azerbaycanlı gençler akın akın cepheye gidiyor

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması sonrası başlayan gerilim devam ediyor. Azerbaycan, Ermenistan'a karşı harekat başlattı. Ermeni hedefleri yoğun ateş altına alınırken, Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirildi. İlk olarak 7 köy işgalden kurtarılırken, Tekekaya ve Ağdağ bölgeleri de kurtarıldı. Harekat devam ederken Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi.

Gençler akın akın geliyor

Azerbaycan'da seferberlik ilan edilmesinin ardından gençler akın akın cephelere gitmeye başladı. Başvurularını hemen tamamlayarak toplu şekilde cepheye giden gençlerin mutluluğu çekilen görüntülerde görüldü. Ülkeleri için canlarını feda etmeye hazır olduklarını belirten gençler, ülkenin dört bir yanından Ermenistan'a karşı savaşmak için cephe hattına geliyor.