Seferberlik görev emri nedir? Seferberlik görev emri nereden, nasıl öğrenilir?

Bir doğal afet veya savaş halinde ihtiyaç duyulduğu takdirde askerliğini yapan kişilerin tekrardan askere çağrılması durumu olan Seferberlik görev emri, herkes için geçerli olmamaktadır. Milli Savunma Bakanlığı ihtiyaç duyulduğu zaman belirli sayıda kişiyi askere olağanüstü bir durum halinde yeniden askere çağırabilmektedir. Ancak askerliğini yapmış olan herkes seferberlik görev emri için çağrılmamaktadır.

Seferberlik görev emri nereden, nasıl öğrenilir?

Vatandaşların kendilerine seferberlik görev emri çıkıp çıkmadığını e-Devlet üzerinden Milli Savunma Bakanlığı'nın Personel Seferberlik Tatbikat Sorgulama sayfasına girerek öğrenebilir.

E-Devlet şifresi ile giriş yapılarak, arama kısmına seferberlik yazarak, Personel Seferberlik Tatbikat Sorgulama sekmesine girilmelidir. Burada Tatbikat/Ferdi Seferberlik Eğitimi Görevlendirme Durumunuz yazan yerin karşısında ‘vardır’ ya da ‘yoktur’ diye ibareye göre seferberlik görev emrinizin bulunup bulunmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer görevlendirme emriniz varsa aşağı kısımda nerede ve hangi birlikte görevlendirileceğiniz verilmiştir.