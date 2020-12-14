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Biyografi Sefa Okyay Kılıç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Biyografi

Sefa Okyay Kılıç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Ailesine destek olmak için farklı sektörlerde çalışan Sefa Okyay Kılıç, aslen Kayserilidir. Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunu olan Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşındadır?

Yeniakit Publisher
2020-12-14 09:52:00 - 2020-12-14 10:15:07
Sefa Okyay Kılıç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Sefa Okyay Kılıç 13 Haziran 1996 tarihinde dünyaya geldi. Kayserili olan yarışmacı Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunudur. Ankara’da, Antalya’da ve İngiltere’de çalışmıştır. İtalya’da staj yapmıştır. Birçok gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak katılan genç yarışmacı, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor. Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine eğitimler alan Sefa Okyay Kılıç, yaptığı yemeklerle beğeni toplamıştı.

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