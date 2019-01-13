Sefa Kalya, vefatının 3. yıl dönümünde anıldı
- Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu lideri Kalya için düzenlenen anma programına Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ile İlker Dinçay da katıldı13 Ocak 2019 Pazar 20:32
İSTANBUL (AA) - Genç Fenerbahçeliler taraftar grubunun lideri Sefa Kalya, vefatının 3. yıl dönümünde anıldı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Yenibosna Aksa Camisi'nde yatsı namazından sonra gerçekleştirilen anma programına kulübün yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve İlker Dinçay'ın da katıldığı belirtildi.
Anma programında merhum Sefa Kalya için Mevlid-i Şerif okunduğu da ifade edildi.
YORUM YAZ