Sedef Kabaş'ın RTÜK yalanına tepki: 'Gazeteciliği değil yalanı meslek edinmiş'

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, 'Sahteciliğe ortak olmayın' başlığı ile önemli mesajlar verdiği bir yazı kaleme aldı.

Sosyal medyaya dikkat çekti!

Sosyal medyadaki tehlikelere dikkat çeken Saydam, "Bildiğiniz gibi teknolojiye, araç olarak kullanılan unsurlara karşı duruşumuz olamaz. Çünkü, teknoloji 'doğası gereği' iyi ya da kötü değildir. Bu araçların iyiye ya da kötüye kullanımları olabilir. Bir de denetimsizliklerinden kaynaklanan suistimale açık oluşları. Artık iş ya da özel yaşamın, sosyalleşmenin ayrılmaz bir parçası hâline gelen sosyal medya bu konuda birinciliği başka hiçbir mecraya kaptırmıyor. 'Ben başkasının yalancısıyım' diyebilmenin rahatlığı başka bir yerde yok. Sınırsız sorumsuzluk diz boyu." dedi.

Örnek: Sedef Kabaş'ın RTÜK yalanı

Gazeteci Sedef Kabaş'ın sosyal medya aracılığı ile ortaya attığı yalanı örneklendiren Ali Saydam, şunları söyledi:

"Sedef Hanım. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en seçkin üniversitelerinde eğitim görmüş, üniversitelerde dersler veren, mesleki tecrübesi hayli yüksek bir gazeteci. Hiç yakışmamış.

Sedef Hanım ne yapmış?

Kalkmış, 'Muhbir' adlı bir twitter kullanıcısının 'RTÜK, devlet kurumlarını yıprattığı gerekçesi ile Sayıştay raporlarının televizyonlarda konuşulmasına yasak getirdi' mesajını paylaşmış. Üzerine de 'Devlet kurumlarını soymak değil soygunu halka duyurmak yasak! Bravo @rtukkurumsal' diye bir yorum koymuş."

Böyle bir karar var mı diye sorgulamak çok mu zordu?

"Oysa en basit gazetecilik ilkesini, 'haberi en az iki kaynaktan doğrulatmayı', en iyi kendisi bilir herhâlde. Tabii bu iki kaynak da normalde adı sanı, görevi bilinen, iddia ettiği bilgiye erişebileceği kesin kişiler olmalılar. Sosyal medyadaki anonim rumuzunun arkasına saklanan sosyopatlar 'haber kaynağı' kategorisine girmez! Ah Sedef Kabaş Hanım! RTÜK’ün Sayıştay raporlarının yayını ile ilgili böyle bir kararı var mı diye sorgulamak çok mu zordu?! Bunu bir ‘gazeteci’ yapmayacaksa, başka kim yapacak?!"

Yeni Şafak yazarı Saydam sözlerine şöyle devam etti:

"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i bu konuyla ilgili aradım. Şaşırmıştı. Az ve öz konuştu: "Böyle bir yalanı uyduranları anlamam mümkün de yayanları anlamam çok zor. Bir telefonla aslını öğrenebilirlerdi. Ben bu saçmalığın neresini, nasıl düzelteyim. Sedef Hanım umarız bundan sonra kendisini 'başkasının yalancısı olma' durumuna düşürmez."

'Biz şaşırmadık'

Ali Saydam'ın yazısını alıntılıyarak bir paylaşımda bulunan RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da Sedef Kabaş'ın yalanını şu ifadelerle değerlendirdi:

"Ali Saydam Yeni Şafak'taki yazısında Sedef Kabaş'ın RTÜK’ü aramadan bilgiyi teyit etmeden yazmasına şaşırmış. Biz şaşırmadık çünkü bu doğrulamayı mesleğine saygısı olan, gazetecilik yapmak isteyen birisi yapar. Kasten yalan yazmayı, yalan haberi yaymayı meslek edinmişler yapmaz."