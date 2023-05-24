Sedef Kabaş'ı patlatan iki ayrı mesaj! Önce övdü sonra sövdü

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14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'in desteklediği Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı zafer elde etmişse de adayların yüzde 50'nin üzerine çıkamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı.

28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kalırken, oyların yüzde 5'ten fazlasını alan milliyetçi Sinan Oğan HDP'ye karşı duruşunu bozmayarak Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı.

Özdağ, PKK'nın desteklediği Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı!

Mültecilere yönelik kışkırtıcı ve insani olmayan açıklamalarıyla, insanları birbirine düşürerek ülkede iç savaşın fitilini ateşleyen faşist Ümit Özdağ ise terör elebaşılarının ve PKK kanallarının kendisine oy çağrısında bulunduğu Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, CHP yandaşı Sedef Kabaş'ın iki yüzlülüğünü ortaya çıkaran paylaşımlar da ifşa oldu. Kendi mahallesinden olanı yere göğe sığdıramayıp, kendilerine karşı tavır alana ise operasyon çeken Sedef Kabaş, Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için Özdağ'a övgüler düzdü:

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Ümit Özdağ’ı ister sevin, ister sevmeyin… Hakkını teslim etmek zorundasınız… İlkeli, tutarlı bir siyasetçi olduğunu net kanıtlamıştır… Kendi inandığı doğrulardan taviz vermeden, verdiği destek siyasi bir zaferdir…

LGBT sapkınlığını savunan, HDP ile iş kotaran, FETÖ'cüleri serbest bırakacağını ilan eden Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için Özdağ'ı yere göğe sığdıramayan Kabaş, Sinan Oğan'a gelince ise yaptığı iki farklı açıklama ile iki yüzlülüğünü gösterdi.

Önce övdü sonra sövdü

Kabaş, Oğan'ın yüzde 5'ten fazla aldığı 14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra yurt dışında yayın yapan bir kanala verdiği röportajda, "Oğan tahminden daha yüksek bir oy aldı. Kendisi çok değerli bir akademisyen, dürüst ve karizmatik bir lider. Şu anda çok kilit bir noktada." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile birleşeceğini düşünerek övgüler düzdüğü Oğan'a, Erdoğan'a destek açıklamasından sonra ise kin besleyen Kabaş sosyal medya hesabından iki yüzlülüğünü böyle gösterdi:

Sinan Oğan, “Cehennemin kapısını kapatacağız” diye yola çıkmıştı, şimdi cehenneme odun taşıyacak…