Sedef Kabaş ve Ümit Yalım'dan skandal Ege adaları yorumu

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklı mücadelesi karşısında iç siyasette sürekli köstek olan ve Yunanistan'a karşı ağızlarını açmayan muhalifler skandal ifadelere başvurmaya devam etti. CHP yandaşı Sedef Kabaş ve Ümit Yalım, Ege'deki 20 adanın silahlandırılmasını AK Parti'ye bağlayarak akla ziyan açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin başarısını görmezden geldiler

Programda adeta gözleri kör olmuşçasına AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığının propagandası yapan iki isim, yıllarca Ege'de ve Doğu Akdeniz'de yalnızlaştırılmış ve haklarını arayamaz hale gelen bir Türkiye'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü politikalarla birlikte kendi doğalgazını çıkarmak için aramalara başlayan, adalar konusunda Avrupa'ya kafa tutan bir Türkiye haline gelmesini görmezden gelerek, Yunanistan'ın bazı adaları silahlandırmasını AK Parti hükümetinin bir suçuymuş gibi lanse etmeye kalktı.