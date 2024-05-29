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Kobi SEDEC 2024'te 3 günde 6 bin toplantı yapıldı
Kobi

SEDEC 2024'te 3 günde 6 bin toplantı yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-29 08:54:00 -
SEDEC 2024'te 3 günde 6 bin toplantı yapıldı

Anayurt güvenliği fuarı SEDEC 2024'te 3 gün boyunca 53 ülkeden yaklaşık 130 firma ve kurum, 6 bine yakın toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk ve tek anayurt güvenliği fuarı SEDEC 2024'te 3 gün boyunca 53 ülkeden yaklaşık 130 firma ve kurum, 6 bine yakın planlı toplantı gerçekleştirdi.

SEDEC Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği'nin (SSI) desteği ile organize edilen, anayurt ve sınır güvenliği konularını kapsayan SEDEC Fuar, konferans, B2B (ikili) iş görüşmeleri organizasyonu, 21-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği (SASAD) Stratejik Ortaklığı ve Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, TSSK Kümelenmesi destekleri ve Teknopark Ankara proje sahipliliği ile düzenlenen, fuar, anayurt güvenliği, sınır güvenliği ve iç güvenlik konularında ulusal ve uluslararası tüm oyuncuları bir araya getirdi.

SEDEC, Savunma Sanayii Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı gibi ihtiyaç makamlarını üreticiler ile direkt bağlantıya geçiren, ana sanayi üreticilerinin KOBİ seviyesinde tedarik zinciri bağlantılarını en kısa sürede sağlayan etkin bir platform değerlendiriliyor.

Bu yıl yurt dışı satın alım heyetleri ile firmaları buluşturan fuarda, ikili iş görüşmeleri, konferans etkinliği kapsamında 3 gün boyunca 53 ülkeden yaklaşık 130 firma ve kurum, 6 bine yakın planlı toplantı gerçekleştirdi. Fuar ayrıca yeni iş birliklerinin başlangıcı olan imza törenlerine de ev sahipliği yaptı.
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Sadece sektör profesyonellerine ve ihtiyaç makamlarına açık olan etkinlikte üç gün boyunca 4 bin 250 kayıtlı giriş gerçekleşti.

Etkinliğin ilk gününde Turksat Uydu Programı Direktörü Fatih Ayhan Moderatörlüğünde, Güvenlik ve Uzay konulu bir oturum gerçekleştirildi.

Fuarın ikinci gününde yapılan çalıştayda TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği, Avrupa Birliği destekleri ile ilgili bilgileri katılımcılara aktarılırken, öğleden sonraki çalıştayda Airbus yeni geliştirdiği teknolojilerden decfinder konusunda bilgi verdi.

Etkinliğin üçüncü gününde yapılan çalıştayda da Türk Telekom Ventures sponsorluğunda startuplar yatırımcılar ile buluşturuldu.

Fuar süresince Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimleri, Türk ürünlerini yerinde inceledi, imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgiler aldı.

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