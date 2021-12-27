SEDDK’dan kefalet senetleri açıklaması

Kurumdan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu hususlara dikkat çekildi: “Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrara katkı sağlanması amacıyla reel sektörün ihtiyaç duyduğu finansal sigortaların yaygınlaştırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu kapsamda alternatif bir finansman kaynağı olarak teminat altına aldığı risk ve yerine getirdiği fonksiyon yönüyle banka teminat mektuplarının muadili olan kefalet senetlerinin uygulama alanı hızla genişleyecektir. Reel sektöre sunulan alternatif finansal güvenceler sayesinde sigortacılık sektörü üretim ve istihdama daha güçlü destek verecektir.”