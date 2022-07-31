Şeddeli yalancı Ümit Özdağ bari bundan utan! O evde Türkiye'ye dua edildiği ortaya çıktı..

Yeniakit.com.tr

Youtube'da yayın yapan Medyaali TV'nin sokak röportajında, 17 yaşındaki Suriyeli Ahmet Kanjo'ya yapılanlar, bir insanlık ayıbı olarak arşivdeki yerini aldı.

Kanjo konuşurken çevrede toplanan kendini bilmez ırkçılar, "Ne Suriyelisi", "Ne işin var burada", "Yürü git, konuşma fazla", "Size o kadar gıcığız ki", "Bizi kullanıyorsunuz ve bizim paralarımızı yiyorsunuz", "Erkek misiniz, adam mısınız" şeklinde insanlık dışı sözler sarf etti. Suriyeli Kanjo tüm bu söylenenlere, "Ben bir insanım." diyerek cevap verdi.

'Türklere hadlerini bildirdin kutlaması' iftirası!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyeli Kanjo'ya yapılan ahlaksızlığın adını, "Ben bir insanım projesi" olarak koydu.

Moral bulması için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir edilen Ahmet Kanjo, merhum Muhammed Ali Sabuni’nin evine de davet edildi.

Suriyeli Kanjo'nun ziyaretini de hedef alan Ümit Özdağ, bu sefer de şu iftirayı attı:

Ben bir insanım projesini uygulayan çocuk, dün Yalova’da eski Suriyeli Din Alimleri Birliği Başkanı Mohamed Ali Elsabuni’nin villasında özel törenle karşılandı. Övgüler, büyük adamsın, gerekeni yaptın, Türklere hadlerini bildirdin kutlaması yapmışlar. Proje demiştim hatırlayın.

Evde Türkiye için dua edildi

Özdağ'ın sözlerinin çirkin bir iftiradan ibaret olduğunu ortaya koyan video görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Türkiye'ye düşmanlık edildiği değil, dua edildiği anlar yer aldı.

Kanjo'nun misafir edildiği evde, Türkiye ile tüm Müslüman ülkeler için şöyle dua edildi:

Allah'ım bu ülkeyi (Türkiye'yi) mübarek eyle. Ve bütün Müslüman ülkeleri de mübarek eyle. Ve bütün Müslüman ülkelere yardım et.