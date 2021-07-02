Sedat Peker'in 'Tosuncuk' balonu patladı! Kuyruğu bakın nasıl dik tutmaya çalıştı

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Kurduğu 'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, dün gece Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu.

Sedat Peker'in balonu patladı

Daha önce üstüne basa basa ve kendinden emin bir şekilde Mehmet Aydın'ın Belarus’ta olduğunu iddia eden Sedat Peker'in, 'Tosuncuk'un Brezilya'dan çıkmasıyla balonu patladı.

İstihbarat kaynaklarını nereden aldığı bilinmeyen Sedat Peker, Mehmet Aydın'ın Belarus'ta olduğunu ve bu ülkede trafik kazası bile yaptığını iddiasını etmişti.

Eleştirilere karşı kuyruğu dik tutmaya çalıştı: Bazı kardeşlerim espri yapıyor

İddiasının yalan olduğu ortaya çıkınca vatandaşlardan eleştiri alan Sedat Peker, iddiasının arkasında durmaya çalıştı.

Eleştirileri 'espri' gibi algılatmaya çalışan Sedat Peker, şu ifadelerle kuyruğu dik tutmaya çalıştı:

''Bazı kardeşlerim espri amacıyla Sedat Peker bu sefer yanlış bilgi verdi, tosuncuk Brezilya’da ortaya çıktı, Belarus’ta değilmiş demişler. Belarus’ta kimlerle görüştüğüne ve kimler tarafından korunduğuna kadar biliyorum. Bizde yanlış bilgi olmaz, ne dediysek o. Daha siz durun hepsini deli edeceğim. Doğru soru şu olmalı, cihan ekşinin süslü sülünün kasası olması, cihan ekşinin eşinden dolayı Belarus’taki ilişki ağı ve tosuncuğun Belarus’a getirilip orada koruma altına alınması… Benim açıklamalarımdan sonra ülke değiştirilmiş olabilir. Bizde bayat para olmaz, bir de yanlış bilgi olmaz. Ne dediysek o. Hepsini deli edeceğim.''





Sedat Peker'in sözlerine atlayanlar şimdi ne diyecek

Yalan olması halinde parmağını ve bileğini keseceğini öne süren suç örgütü lideri Sedat Peker'in sözlerine atlayan muhaliflerin şimdi ne diyeceği ise merak konusu.