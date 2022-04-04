Sedat Peker'in 'Ramazan şovuna' Emniyet engeli! Gözaltına alındılar

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BAE'ye sığınan firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Twitter hesabından Peker'in onbinlerce aile için Ramazan kolisi dağıtımına başladığını duyurmuştu.

Polis ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar!

Trabzon ile Rize'de dağıtımına başlanılan kolileri dağıtanlar bugün gözaltına alındı.

Peker'in hazırlattığı koliler, Rize ve Trabzon'da mahalle muhtarları tarafından teslim alındı. Savcılık, dağıtımda görev alanlara karşı harekete geçti. Rize'de dağıtılan yardım kolileri için aralarında Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Tuncay Maşalacı ile Rize Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya'nın da bulunduğu yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar savcılığın talimatı sonrası polis ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Peker'in basın danışmanı Emre Olur, gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu. "Şerefli halkımızı kuru soğana muhtaç etmişsiniz, yüz binlerce insana ulaşacak Ramazan iaşelerine ise engel oluyorsunuz." diyerek "ekonomik kriz" çığırtkanlığına soyunan Olur, şöyle devam etti:

Sn. Reis Sedat Peker’in de söylediği gibi "Vallahi bu gayretullaha dokunur! Yenileceksiniz!"