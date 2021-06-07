Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Birleşik Arap Emirlikleri'nde sığıntı durumda bulunan mafya lideri Sedat Peker, yayınladığı videolarla çeşitli iddialar ortaya atmaya devam ediyor. Son olarak Peker'in kendi gibi firari olan Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum'daki otelinde kaldığını söylediği Veyis Ateş, bu akşam Habertürk'teki Akşam Haberleri'nde yer almadı. Ceren Bektaş Atuk'un sunduğu programın açılışında Ateş'in yıllık izne çıktığı ifade edildi.
Birleşik Arap Emirlikleri himayesindeki organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 9. videosunda kara para aklama suçundan hakkında tutuklama kararı üzerine yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum Paramount Otel'inde ücretsiz kalan isimler arasında saydığı Veyis Ateş'in Habertürk'te akşam haberlerini sunup sunmayacağı merak konusu olmuştu.
Yıllık izne çıktı
Habertürk TV'de saat 17.00'de ekranlara gelen Akşam Haberleri'ni Veyis Ateş'in yerine Ceren Bektaş Atuk sundu. Programın açılışında Atuk,Veyis Ateş'in yıllık izne çıktığını söyledi.
Ne olmuştu?
Sedat Peker, YouTube'daki video serisinin dün yayınlanan 9'uncu bölümünde Habertürk ekran yüzü Veyis Ateş'ten bahsetmişti.
Peker, dünkü videosunda firari Sezgin Baran Korkmaz'a ait Bodrum'daki lüks Paramount Otel'de gazeteciler Rasim Ozan Kütahyalı ve Veyis Ateş'in kaldığını iddia etmişti. Ateş'in Paramount Otel'de kaldığını gösteren sosyal medya paylaşımları da, Peker'in iddiasıyla paralellik göstermişti.
Bu iddialar sonrası Veyis Ateş'in ekranlarda olup olamayacağı merak konusu olmuştu.