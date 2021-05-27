Sedat Peker'in amacı bu mu? Özellikle onları hedef alıyor!

Organize suç örgütü ve mafyatik ilişkileri sebebi ile hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in yurt dışında barınabilmesi için sinsi bir planı devreye soktuğu iddia edildi.

Uzman hukukçular organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarında siyasileri özellikle hedef aldığına dikkat çekiyor.

Sedat Peker'in sinsi planı

Hukukçular, organize suç örgütü lideri olan bir şahsın iadesinin uluslararası hukuka göre gerçekleşmesinin önünde bir engel bulunmadığını, Sedat Peker'in, Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım gibi isimleri hedef alarak kendine "siyasi suçlu" etiketi oluşturup bulunduğu ülkede siyasi sığınma talebinde bulunmak olabileceğini vurguluyor.

Hedef Türkiye!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başbakan Binali Yıldırım gibi isimlerin uyuşturucu ile hedef alarak Türkiye'yi uluslararası arenada zor duruma düşürmenin yanı sıra kendisine de alan açmaya çalışıyor. Peker, politik bir suçluymuş gibi kendisini gösterebilmek için de özellikle siyasileri hedef alarak kendisine cevap vermelerini sağlıyor. Hukukçular, Peker'in siyasi sığınma talebi için yapacağı başvuruda bu yayınladığı videoları ve siyasilerin kendisine verdiği cevapları delil olarak sunabileceğine dikkat çekti.

Sedat Peker ne ile suçlanıyor

Soruşturma kapsamında Peker'in elebaşı olduğu 63 kişinin; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlendi. Peker, daha önce de organize suç örgütü lideri olmak suçlamasından hüküm giymişti.

Hakkında 'kırmızı bülten' başvurusunda bulunuldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında 'kırmızı bülten' müracaatı yapıldığını belirtti. Peker'in dosyasının Difizyon (bekleme-inceleme) denilen bölüme alındığı öğrenildi.

Sığınma hakkı nedir?

Sığınma hakkı ya da iltica hakkı, kimi ülkelerin önceden belirlenmiş koşullara uygun başvurularda bulunan kimselere verdiği hukuki ve politik bir haktır. Yaşadıkları ülkede cinsel, ırksal, dinsel, politik, kültürel vb. ayrımcılıklara uğradığını gösteren belgelerle hakveren ülkelerin adlî makamlarına başvuran kimselerin başvuruları ülkenin ilgili komisyonlarınca incelenir ve eğer kabul görürse kişiye sığınma hakkı verilir. Böylece kişi söz konusu devletin koruması altına girer. Bunun yanı sıra kendi ülkelerinde yaşam koşullarının elverişli olmaması ya da can güvenliğinin tehlikede olması durumunda da iltica talebinde bulunulabilir.

Peker'in çektiği videolara bakıldığında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde olduğunu söyleniyor.