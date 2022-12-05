Sedat Peker'in ağzına muhtaç kalan Zavallı Ümit! Yeni Akit'e ahlaksızca bel altı ifadelerle saldırdı

Yeniakit.com.tr

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker ile görüşmek için BAE'ye mektup yazarak başvuruda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yeni Akit'i, Peker'in sözleri ile ahlaksızca hedef aldı.

"Ona hiçbir şey söyleme hakkımız yok"

Irkçılıktan başka siyasi hiçbir çalışması olmayan Özdağ, katıldığı bir Youtube kanalının canlı yayınında, "LGBT'lilerle ilgili hiçbir söyleminiz yok." hatırlatması ile ilgili konuştu.

Eşcinsel sapkınlığın bir tercih olduğunu söyleyen Özdağ, "Ona hiçbir şey söylemeye hakkımız yok. Bu bir tercih ve bu tercihe de devletin bir şey söyleme hakkı yok. Kişilerin de bir şey söylemeye hakkı yok." dedi.

"İktidar olursanız engellemeyecek misiniz?" sorusuna da cevaplayan Özdağ, "Niye engelleyeyim kardeşim, Anayasa'da yazıyor." diye cevap verdi.

Açıklama ortada, haber ortada! Eşcinselliğe kim daha yakın Ümit?

Yeniakit.com.tr, Özdağ'ın açıklamasını, "Ümit Özdağ da eşcinsel sevici çıktı" başlığı ile haberleştirdi.

Twitter hesabından seviyesiz ifadeler ile Yeni Akit'i hedef alan Ümit Özdağ, şu mesajı paylaştı:

Yeni Ak-İt Ümit Özdağ eşcinsel sevici diye yazmış. Ak-itçiler, cinsel eğilimler partimizin ilgi konusu değil. Bu konuyu aranızda cinsel kimliğini gizleyenler ile konuşun. Zafer Partisi, siyasi LGBT’ler ile mücadele ediyor. Sizinle neden mücadele ettiğimizi sanıyordunuz?