Sedat Peker'i referans alıp güle oynaya hakaret etmişlerdi! Zafer Partili yöneticilere "yerli ve milli Escobar" cezası

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya "yerli Escobar" hakaretinde bulunan Zafer Partililer hakkında karar verildi.

“Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankart sonrası açılan davada Malatya 7. Asliye Mahkemesi, Zafer Partisi Malatya İl başkanı Turgut Şahin ve iki il başkanı yardımcısına Süleyman Soylu’ya ‘hakaret’ etmeleri sebebi ile para cezası verdi.

Cezayı yiyince çığırtkanlık yaptılar!

Malatya 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankartla "kamu görevlisine alenen hakaret" suçunu işlediklerinde gerekçesiyle Turgut Şahin ve yardımcıları Baki Üstün ve Musa Osmanoğlu'na 5 bin 300 lira adli para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Hakaret etmeyi kendilerine özgürlük sayan Zafer Partisi Malatya İl Başkanı Turgut Şahin cezayı değerlendirirken "bağımsız yargı" çığırtkanlığı yaptı:

Çok üzgün ve sinirliyim! Siyaset eli ile Türkiye Cumhuriyeti devletinde hukukun düştüğü hali görüyor musunuz. Bu karar skandal. Uyuşturucu ile mücadele etmek amacıyla astığımız pankartta hiçbir isim ve emare olmamasına rağmen İçişleri Bakanlığı’nın şikayeti üzerine ceza vermiş olmak için ceza verdiler. Türk milleti adına karar veren mahkemeler artık siyaset adına karar veriyor.