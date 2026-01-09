Kumar yüzünden canına kıymıştı! İntihar eden öğretmenle ilgili ilginç “Sedat Peker” detayı
Kumar borçları sebebiyle intihar eden öğretmen Şafak Çelik’in ölümünün ardından ilginç bir “Sedat Peker” detayı ortaya çıktı.
Kumar borçları sebebiyle intihar eden öğretmen Şafak Çelik’in ölümünün ardından ilginç bir “Sedat Peker” detayı ortaya çıktı.
Çankırı'da sanal kumar bataklığına sürüklenen 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, yaşadığı büyük kayıpların ardından yaşamına son vermişti.
Sosyal medya hesabından bir veda videosu paylaşan Çelik; ailesine ait birçok evi ve yüklü miktarda parayı kumarda kaybettiğini, içine düştüğü çaresizlikten çıkamadığını dile getirmişti. Aynı videoda Çelik, her şeylerini kaybeden kanser hastası annesi ve gazi babası için Sedat Peker'den yardım çağrısında bulunmuştu.
Çelik'in yardım talebine Sedat Peker karşılık verdi. Peker'in, ailenin borçlarını ödediği, maaş hacizlerini kaldırttığı ve aile adına ev aldığı öğrenildi.Yaşlı çift çektikleri video ile Sedat Peker'e teşekkürlerini ilettiler.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23