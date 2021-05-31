Sedat Peker'den skandal paylaşım! Alevi vatandaşları kışkırtmaya çalışıyor

Yeniakit.com.tr

Muhalefetin bel bağladığı firari mafya lideri Sedat Peker'in altı boş iddialarına bu kez skandal bir kışkırtma girişimi eklendi.

Alevi vatandaşları kışkırtmaya çalışıyor!

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın adını kullanan Peker, "Devamlı Alevilik konusuna değinmemin sebebi derin mehmetin adamları tarafından geçmişte Gaziosmanpaşa’daki kahve saldırısından çok daha büyük bir eylem yapılıp, ülkede kaos çıkarma planlarını boşa çıkarabilmek içindir. Planları bir cemevine saldırıdır." dedi.

Soyisim kullanmadan Defne demişti

Peker geçtiğimiz Pazartesi günü de 'Defne' adını kullanarak, "Daha önce de söylemiştim. Havlamasını bilmeyen it, eve kurt çağırır diye. Hiçbir zaman suçlanmadığım bir olayı böyle gündem yaparsanız öyle bir şey yaparım ki, ben de Defne hanımın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım. Şansınızı zorlamayın!" demişti. Akli melekelerini yitirmiş bazı sosyal medya kullanıcıları soyadı verilmeyen Defne adlı kadının 'Defne Samyeli' olduğu yönünde paylaşımlar yapmıştı. Defne Samyeli'nin Sedta Peker'e cevabından sonra ise Peker, özür dileyerek bir daha konuyu açmamıştı.

Defne Samyeli'nin cevabı şöyleydi: