Sedat Peker yeni videosu neden yayınlanmadı? Sedat Peker 10. video neden yok? Sedat Peker son paylaşımı

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, Youtube üzerinden yayınladığı vidolarla başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar ve Demirören grubu olmak üzere bazı isimleri hedef aldığı videolar paylaşmakta. Sedat Peker Youtube son videosunda 9. videoyu geçen pazar günü paylaşmıştı. Sedat Peker’in 10. videosu bu hafta bekleniyordu ancak, organize suç elebaşısı Peker, yeni video paylaşımana ilişkin açıklama yaptı.

Sedat Peker yeni videoyu neden yayınlamadı?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, son videosunda kaldığı otelin deşifre olduğunu, yer değiştireceğini, bu nedenle videoların gecikebileceğini kaydetmişti. Peker, dünkü paylaşımında da henüz kendisi için ‘güvenli bir ortam’ oluşturamadığını, bu nedenle video yayınlamayacağını aktardı.

Organize suç lideri Peker, sosyal medya paylaşımında video paylaşımlarının devam edip etmeyeceği konusunda şuları söylemişti: “Perşembe ve pazar yayınlayacağımı söylediğim videolar belki gecikebilir (net olarak bilmiyorum), ancak söz namus ölmez sağ kalırsak mutlaka yayınlayacağım.”

Sedat Peker nerede?

Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker, Twitter’dan yaptığı son paylaşımında kaldığı ülkeden de kaçacağını söylemişti. Peker’in sosyal medya paylaşımı: “Kıymetli dostlarım bir tane namusu olmayan şahıs kaldığım otelin yayınını yapmış. Bu yüzden uzun bir yolculuk yapacağım.” İşte organize suç lideri Sedat Peker'in Twitter paylaşımları: