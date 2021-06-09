Sedat Peker yakalandı mı? Son dakika Sedat Peker Twitter’dan duyurdu Sedat Peker nereye gitti?
Sedat Peker şu an nerede? Son dakika gelişmesine organize suç örgütü lideri Sedat Peker paylaştı. Paylaştığı videolarla Türkiye’yi hedef alan Sedat Peker, ilk önce Karadağ’a ardandan Makedonya'ya oradan da Fas’a gittiğini söylemişti. Sedat Peker Fas’tan da videolarının yayınladığı ülkeye kaçtığı biliniyor. Sedat Peker’in Dubai’de bir otelde kaldığı biliniyordu. Paylaştığı videolarda kaldığı yerin tespit edilmemesi için kamuflaj yaptığı son videoda ortaya çıkmıştı. Sedat Peker kaldığı yerle ilgili son dakika paylaşımında bulundu. Peki Sedat Peker yakalandı mı? Son dakika Sedat Peker nereye gitti?
Sedat Peker şu an hangi ülkede? Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan ve yurt dışında firari olan Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bazı siyasetçileri hedef alan paylaşımlarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, hedefin Bakan Soylu olmadığını, hedefin Türkiye olduğunu söyledi. Sedat Peker hem Youtube hem de Twitter’den hedef aldığı kişiler hakkında paylaşımlarda bulunuyordu. Sedat Peker’in Türkiye düşmanı Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Dubai’de bulunduğu biliniyordu.
Sedat Peker nereye gitti?
Sedat Peker, Twitter’dan yaptığı son paylaşımında kaldığı ülkeden de kaçacağını söyledi. Peker’in sosyal medya paylaşımı: “Kıymetli dostlarım bir tane namusu olmayan şahıs kaldığım otelin yayınını yapmış. Bu yüzden uzun bir yolculuk yapacağım.” İşte organize suç lideri Sedat Peker'in Twitter paylaşımları: