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Gündem Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker gözaltına alındı mı?
Gündem

Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker gözaltına alındı mı?

Sedat Peker gözaltına alındı mı? sorusu günün merak edilen başlıklarından biri oldu. Sedat Peker'in uzun süre sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaması 'yakalandı mı' sorusunu gündeme getirdi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in son durumu sosyal medyada da gündem oldu. Peki, Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker gözaltına alındı mı? İşte organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in son durumuna ilişkin ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-06-13 22:50:00 -
Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker gözaltına alındı mı?

Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker gözaltına alındı mı? Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Dubai'de BAE güçleri tarafından gözaltına alındığı iddia edildi. Peki, Sedat Peker'in yakalanıp yakalanmadığına ilişkin resmi bir açıklama geldi mi?

Sedat Peker gözaltına alındı mı?

Uzun süredir Pazar sabahları yayınladığı videolardaki iddiaları ile gündemin baş köşesine yerleşen Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, iki gün boyunca sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmadı. Sosyal medyada birçok kişi Peker'in yakalanmış olabileceğini, bu yüzden paylaşım yapamıyor olabileceğini konuşmaya başladı.

Peker'in sosyal medyadaki sessizliği kullanıcılar arasında "Yakalandı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Sedat Peker'in Dubai'de BAE güçleri tarafından gözaltına alındığı iddia edildi. Organize suç örgütü elebaşı Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur ise "Gözaltı değil, davet üzerine gitti. BAE yetkilileriyle görüşme halinde" açıklamasında bulundu.

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