Sedat Peker Suç Örgütü davasındaki tahliyelere itiraz! Kasap Döner'in eski sahibi karara isyan etti

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İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in de bulunduğu 14'ü tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada, 8 sanığın tahliyesine 6 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dava dosyasında mağdur olarak yer alan Kasap Döner'in sahibi Emrah Sarıtal, mahkemenin tahliye kararına avukatı Hakan Tunçkol aracılığı ile itiraz etti.

'Yağma' suçunun cezası bu mu?

Mahkemeye sunulan 17 sayfalık itiraz dilekçesinde, sanıklar için istenilen cezanın ağırlığına dikkat çekilerek tutuklu yargılanmaları gerekirken tahliye edilmelerinin kanuna aykırı olduğu belirtildi. Sanıkların kaçma şüphesinin de bulunduğu hatırlatılan dilekçede, tahliye edilen sanıkların "yağma" suçundan en alt sınırdan dahi ceza verilse 40 yıl hapis cezası alabileceği ifade edildi.

Dilekçede "11 ay gibi kısa bir sürede salıverilmeleri, toplum nezdinde suçların cezasız kalacağı algısını oluşturmaktadır. Türkiye'nin en büyük markalarından biri yağmalanmış, ancak sanıklar 11 ay sonra tahliye edilmişlerdir." denildi.

Sanıkların örgütün korkutucu gücünü kullanarak şirketleri yağmaladığı vurgulanan dilekçede, yağmanın Sedat Peker suç örgütü tarafından yapıldığı ve tüm varlıkların örgüte aktarıldığı anlatıldı.

Sanıkların tutukluluk halinin devam edilmesi istenen dilekçede, mahkemenin bu durumu kabul etmemesi halinde 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol kararı vermesi talep edildi.