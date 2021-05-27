Sedat Peker son dakika yakalandığı doğru mu? Sedat Peker yakalandı mı?

Son dakika güncel Sedat Peker haberleri, Sedat Peker haberi: Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker için harekete geçildi. Youtube üzerinden yaptığı paylaşımlarla Türkiye’nin hedef alandığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP genel başkanı Devlet Bahçeli tarafından dile getirildi. Türkiye’ye diz çöktüremeyene şer güçlerin Sedat Peker üzerinden Türkiye’ye yönelik kirli bir tezgah kurulduğu Cumhur İttifakı ve vatandaşlar tarafından dile getirilirken, yargı kanadında ise önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli Peker hakkında, 2021/100993 numaralı dosyası üzerinden soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Şüpheli Reis Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Mayıs 2021 tarih ve 2021/6114 Değişik İş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek, hakkında yakalama emri düzenlenmiştir." bilgisine yer verildi.

Sedat Peker yakalandığı doğru mu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker sosyal medya hesabı üzerinden “Seven dostlarıma korku salmak için Sedat Peker'i aldık, Türkiye'ye geliyoruz diyorsunuz. Ben buradayım” diyerek yakalandığı iddialarını yalanladı.