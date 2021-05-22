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Gündem Sedat Peker provokasyonunda şok eden görüntüler!
Gündem

Sedat Peker provokasyonunda şok eden görüntüler!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a basın toplantısında Sedat Peker'le ilgili provokatif soru soran AA muhabiri Musab Turan'ın planı ortaya çıktı. Turan'ın babasının olaydan 2 saat önce AA'nın ofisine gelerek eşyalarını topladığı görüntüler planlanmış provokasyonu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 15:37:00 -

Anadolu Ajansı (AA) tarafından görevine son verilen AA eski muhabiri Musab Turan, Bakan Varank ile Bakan Pakdemirli'nin İstanbul’da katıldığı toplantıdaki skandal sorusuyla büyük bir provokasyona imza atmıştı. İş akdi feshedilen Turan’ın açıklamaları birçok kesim tarafından da tepki çekmişti.

Olayın planlı bir provokasyon olduğu tartışılırken, planı gözler önüne seren görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde babasının programdan iki saat önce ofise gelip, çocuğunun masasındaki eşyaları ortada hiçbir şey yokken toplamak istemesi, provokatif sorunun babasının ofise gelişinden iki saat sonra gerçekleşmesi planlanmış provokasyonu gözler önüne seriyor...

Olaydan 2 saat önce gelmiş

Muhabirin Babası Ali Seydi Turan, olaydan iki saat önce oğlunun eşyalarını almak için Anadolu Ajansı'nın Cevizlibağ'daki ofisine geldi. Güvenliğe gelen baba oğlunun masasındaki eşyaları toplamak istedi. Güvenlik, babanın içeri girişine izin vermeyince Musab Turan, güvenliği aradı. Güvenlik daha sonra beyaz bir poşetle babasına eşyaları teslim etti.
Görüntülerin AA tarafından soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarıyla da paylaşılacağı öğrenildi.

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Yorumlar

1905

her şey ayan beyan ortada belliki önceden plânlamışlar bu zatı kaçırmayın mutlaka tutuklayıp bu hainden hesap sorulmalı bunlar boş işler değil birilerine çalıştığı kesin
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Muş

Bu fetocu ların cezası verilmeyecekmi
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