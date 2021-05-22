Sedat Peker provokasyonu fırsat bildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında AA'dan kovulan muhabir Musab Turan, provokatif sorusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya operasyon çekmek istedi.

Turan, "Son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada nakro bürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük?" diyerek terör örgütlerinin itibarsızlaştırmaya çalıştığı Soylu’yu hedef aldı.

Musab Turan sorusunu dramatize ederek, "Buna ilişkin çarşıda, pazarda, metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum da Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın Bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizlerin çocuklarınız yok mu?" şeklinde bir soru yöneltti.

Bakan Varank şamarladı!

Provokasyonunu şahsi sosyal medya hesabından da canlı yayınlayan Turan’a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şu cevabı verdi:

"Bence sen şu anda bir maskeli balo yapıyorsun. Üç buçuk yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularla ilişkili olabilmesi… Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim. Bakınız AK Parti iktidarının en önemli özelliği, Türkiye'de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değildir. Dolayısıyla bir takım gayri ciddi insanların, yasal olmayan işlere bulaştığı kamuoyunda herkes tarafından bilinen insanların açıklamalarını dikkate alıp, eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanlarının resmi açıklamalarını dikkate almıyorsanız orada bir problem var demektir”

Sedat Peker fırsat bildi

Sığındığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çeşitli iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker de provokasyonu fırsat bildi.

Tetikçi muhabirin cep telefonu kaydını sosyal medya hesabından paylaşan Peker, "Doğruların gözle görülmez orduları vardır ve onlar tam zamanında yetişirler" ifadelerini kullandı.

Provoksyonu "doğru" olarak niteleyen organize suç örgütü liderinin söz konusu paylaşımı tepki çekti.

AA, gereğini yaptı

Provokasyonun hemen ardından Anadolu Ajansı (AA), FETÖ ve PKK/KCK ile cansiperane mücadele vererek terör örgütlerini köşeye sıkıştıran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya operasyon çekmek isteyen Musab Turan’ın işine ivedilikle son verdi.

Fahrettin Altun: Bedelini öder

Kalleş provokasyona ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz." ifadelerini kullandı.