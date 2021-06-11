Sedat Peker Özgür Özel ile görüştü mü? Sedat Peker CHP'li isimlerle buluştu mu?
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, yayanladığı videolarda başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere bazı isimleri hedef almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, asıl hedefin Türkiye olduğunu söyled. Sedat Peker, paylaşımlarında CHP grup başkanvekili Özgür Özel ve CHP milletvekili Veli Ağbaba ile görüşüp görüşmediğini açıkladı.
Hakkından kırmızı bülten çıkartılan firari organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından CHP'li Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Organize suç örgütü elebaşı Peker, cezaevinde bulunduğu dönemde CHP’liler ile görüştüğünü açıkladı. Peker, sosyal medya hesabı üzerinden şunları söyledi. CHP grup başkanvekili Özgür Özel ve milletvekili Veli Ağbaba tüm ergenekon ve balyoz davası sanıklarıyla görüşürken şansımla da görüştüler. Ne bir eksik ne bir fazla.” İstanbul merkezli 2 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Sedat Peker’in videosunda Feridun Başkan dediği Feridun Öncel de var.