Sedat Peker Özgür Özel ile görüştü mü? Sedat Peker CHP'li isimlerle buluştu mu?

Hakkından kırmızı bülten çıkartılan firari organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından CHP'li Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Organize suç örgütü elebaşı Peker, cezaevinde bulunduğu dönemde CHP’liler ile görüştüğünü açıkladı. Peker, sosyal medya hesabı üzerinden şunları söyledi. CHP grup başkanvekili Özgür Özel ve milletvekili Veli Ağbaba tüm ergenekon ve balyoz davası sanıklarıyla görüşürken şansımla da görüştüler. Ne bir eksik ne bir fazla.” İstanbul merkezli 2 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Sedat Peker’in videosunda Feridun Başkan dediği Feridun Öncel de var.