Sedat Peker neredeydi? Sedat Peker yeni video paylaştı mı? Sedat Peker en son ne dedi?

Sedat Peker yakanıp bırakıldı mı? Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımda kaldığı otelin tespit edilmesinden sonra uzun bir yolculuğa çıkacağını söylemiş, perşembe ve pazar günü yayanlayacağı videolarının uygun bir ortam bulana kadar paylaşım yapmayacağını söylemişti. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter paylaşımlarına bu süreçte devam etti. Ancak, pazar günü gün boyunca paylaşım yapmaması üzerine Sedat Peker’in gözaltına alındığı iddialarına ilişkin haberler sosyal medyada gündem oldu. Sedat Peker'in sosyal medyadaki sessizliği kullanıcılar arasında "Yakalandı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Sedat Peker neredeydi?

Sedat Peker'i kim gözaltına aldı? Sedat Peker son paylaşımında ne dedi? Organize suç örgütü elebaşı Peker, sosyal medyada neden paylaşım yapmadığına ilişkin sureci şu şekilde anlattı: "Kıymetli dostlarım, öğle saatlerinden itibaren kaldığım mekandan yetkililerle beraber ayrıldım. Şu an kaldığım mekana, ailemin yanına geri geldim. Hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk. Şahsım hakkında herhangi bir Interpol kararı olmadığı için, tüm herkes gibi ülkelerinde misafir olarak bulunduğumu söylediler. Hakkımda birçok suikast ihbarı olduğunu bana ilettiler, hepimizin bildiği gibi." dedi.

Sedat Peker’e kim operasyon yaptı?

Suç örgütü elebaşı Sedat Peker, MİT’in kendisine operasyon yaptığı iddialarına ilişkin olarak da, “Ülkeden ayrılmamda veya ülkede kalmamda herhangi bir sorunun olmadığını da bana ilettiler. Aydınlık Gazetesi’nde yazan SAT timlerinin ve MİT timlerinin yaptığı operasyonla yakalandığım asla doğru değildir.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Sedat Peker’nin paylaşımlarının arkasındaki hedefin Türkiye olduğunu söylemişti.