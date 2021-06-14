Sedat Peker neden paylaşım yapmıyor? Sedat Peker neden tweet atmıyor? Sedat Peker'e ne oldu?

Pazar günleri yayınladığı videolardaki iddiaları ile sosyal medyada gündem olan Sedat Peker, iki gün boyunca sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmadı. Peker'in sosyal medyadaki sessizliği kullanıcılar arasında "Yakalandı mı?" sorusunu gündeme getirdi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabından arka arkaya paylaşımlar yaparak Dubai yetkilileriyle görüştüğünü doğruladı. Suç örgütü lideri Peker, bu paylaşımlarının ardın da yine sessizliğe gömüldü.

Sedat Peker son paylaşımında ne dedi?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker en son 16 saat önce paylaşımda bulunmuş. Peker paylaşımında "Kıymetli dostlarım, öğle saatlerinden itibaren kaldığım mekandan yetkililerle beraber ayrıldım. Şu an kaldığım mekana, ailemin yanına geri geldim. Hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk. Şahsım hakkında herhangi bir Interpol kararı olmadığı için, tüm herkes gibi ülkelerinde misafir olarak bulunduğumu söylediler. Hakkımda birçok suikast ihbarı olduğunu bana ilettiler, hepimizin bildiği gibi." ifadelerini kullanmış. Dubai polisinin Sedat Peker’i yakaladığı iddiaları karşısında bir hayli üzülen Halk TV, Karanlık Oda TV’nin başını çektiği CHP destekli malum çevreler, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in daha sık aralıklarla paylaşım yapmaması karşısında da üzüldükleri görülmekte.

Sedat Peker’e yakalama emri çıkartıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle, Dubai'de olduğu bilinen Sedat Peker hakkında yakalama emri düzenlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Reis Sedat Peker hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla yakalama emri düzenlendi" denilmişti.