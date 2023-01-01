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Gündem Sedat Peker merhum Sinan Ateş üzerinden başını çıkardı!
Gündem

Sedat Peker merhum Sinan Ateş üzerinden başını çıkardı!

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker, sosyal medya hesabından Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin 4 mesajı Retweet edip geri sildi. Peker'in eylemi sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 16:58:00 -
Sedat Peker merhum Sinan Ateş üzerinden başını çıkardı!

 Yeniakit.com.tr 

Ankara'da kurulan pusuda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Sinan Ateş'in vefatı ülkücü camiayı yasa boğdu.

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker de uzun süren sosyal medya sessizliğini merhum Ateş ile bozdu.

Peker, merhum Ateş için paylaşılan 4 mesajı Twitter hesabından Retweet etti. Sığındığı BAE'de sosyal medya kullanma yasağı olan firari Peker, mesajları kısa süre içinde geri silse de bir anda gündem oldu.

Peker'in Retweet ettiği mesajlar şöyle:

Emre Demir isimli kullanıcının mesajı: "Sinan Ateş’i katledenlerin gerçek yüzünü ifşa et"

Ömer Yener isimli kullanıcının mesajı: "Yatamıyorum ulan yatamıyorum bu resme baktıkça yatamıyorum. Hesap vakti gelecek yenileceksiniz, yargılanacaksınız. Biz kazanacağız, Söz namus, Allah bize yeter o ne güzel vakittir."

Efsun isimli kullanıcının mesajı: "Olsun, adam hırsız değil. Hırsızlıkla alınan oylar ve diğer hırsızlıkları Sayın Reis Sedat Peker anlattı. Yani mühim olan oy oranı değil. Adamlık, namus, Ahlak."

Whisper adlı kullanıcının mesajı: "Sedat Peker, tüm Türkiye’ye mutlu yıllar diledi"

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