Sedat Peker ipinin kimin elinde olduğunu böyle saklamaya çalıştı! Levent Göktaş mesajında FETÖ'ye savaş stratejisi öğretme numarası..

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Firari mafya elebaşısı Sedat Peker, "Deli Çavuş" kullanıcı adlı Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Peker, Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı olarak aranan Levent Göktaş'ın evine düzenlenen operasyon anına ilişkin görüntüleri ele geçirdiğini söyledi.

Yurt dışında yaşarken, FETÖ'cüler vermedi ise o görüntüleri, kim verdi?

BAE'ye sığınan mafya babası Peker, paylaşımında kendi kendine suçluluk psikolojisine girerek, "Bu görüntüleri FETÖ’den aldı dersiniz. Daha önce de söyledim, FETÖ kim lan?" dedikten sonra, FETÖ'ye savaş stratejisi öğretme numarası ile ipinin kimin elinde olduğunu gizlemeye çalıştı.

"Onların (FETÖ) elinde bu görüntü olsa hemen yayınlarlar (çünkü onların aklı az çalışıyor, savaş stratejisini bilmiyorlar, cephanelerini hemen tüketiyorlar). Oysaki ben parça parça koparmayı severim."

'Tahkikata zarar vermemek' istiyorsan niye konuşuyorsun?

Sedat Peker, elinde olduğunu söylediği görüntüleri anlatırken, Göktaş'ın kaçabilmesi için imkan sağlandığını iddia etti:

Diğer sanıklara operasyon sabah 06.30’da başlıyor, Levent Göktaş Bey’e sabah 07.30’da geliyorlar.

Kaçabilmesi için zaman tanıyorlar adeta, polis arkadaşları uyarıyorum, bu görüntülerin kopyasına ulaştım.

Öyle ya iki tane misafiri var, toplu görüşmeler yapıyor. Kaçabilmesi için zaman tanıyorlar adeta. Bu tahkikata bakan polis arkadaşları uyarıyorum, bu görüntülerin kopyasına sitedeki arkadaşlardan ulaştım, bir kopyası bende var.

Şu an yayınlamamamın sebebi devam eden tahkikata zarar vermemek. Eğer ki polis arkadaşlar bu görüntüleri dosyaya eklemezlerse vakti geldiğinde ben yayınlayıp herkese göstereceğim. Ayrıca kaçarken hiçbir acelesi de yok. Asansörün içinde rahat rahat kıyafetini düzeltip kendisine bir çekidüzen veriyor.

Ulan adam kaçarken ceketini gömleğini kaybeder. Bizimkisi aynanın karşısında saçını başını düzeltiyor. İşin komik yanı bu meyanda polisler binanın içinde, dış kapıda bir tane nöbetçi yok, Levent Göktaş çekip gidiyor.