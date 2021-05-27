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Gündem Sedat Peker hakkında yakalama emri
Gündem

Sedat Peker hakkında yakalama emri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama emri çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 14:45:00 - 2021-05-27 14:59:44
Sedat Peker hakkında yakalama emri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli Peker hakkında, 2021/100993 numaralı dosyası üzerinden soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Şüpheli Reis Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Mayıs 2021 tarih ve 2021/6114 Değişik İş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek, hakkında yakalama emri düzenlenmiştir." bilgisine yer verildi.

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