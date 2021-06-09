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Gündem Sedat Peker hakkında flaş karar! Erişim engeli getirildi
Gündem

Sedat Peker hakkında flaş karar! Erişim engeli getirildi

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, yurt dışında bulunan organize suç örgütü lideri Seda Peker'in 6 Twitter mesajına erişim engeli getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 11:18:00 - 2021-06-09 11:45:58
Sedat Peker hakkında flaş karar! Erişim engeli getirildi

Organize suç örgütü lideri olma suçlamasıyla Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı ile ilgili iddialarda bulunduğu 6 Twitter mesajına erişim engeli getirildi.

Peker söz konusu paylaşımlarında Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'yu hedef almış ve bu kişinin Bodrum'da bulunan The Paramount Otel'de geceliği 100 bin TL olan odalarda kaldığını iddia etmişti.

DW Türkçe'ye konuşan Esat Toklu'nun bu iddiayı yalanlamış, hatta belge yayınlamıştı.

EngelliWeb sitesine göre Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 8 Haziran 2021 tarih ve 2021/6819 sayılı kararı ile Sedat Peker'in "kişilik hakları ihlali"nde bulunduğu ve söz konusu 6 mesaja Türkiye sınırları içerisinde erişim engeli getirildiği kaydedildi.

Kaynak: Euronews, Mepa News

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu nerelidir? Esat Toklu özgeçmiş
Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu nerelidir? Esat Toklu özgeçmiş

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Yorumlar

Burak

taa. . ilk baştan ailesiyle ilgili iç çamaşırları mevzusunu peker videoda kendisi söylemişti. buna cevaben, ailesinin iççamaşırını ajite eden pekere tokat gibi cevap Süleyman Soyludan gelmişti. yani bu iç çamaşırı mevzusunu bize ilk gün gösteren sahte şeyh pekerden gelmişti. şimdi ise at yalanı s.... inananı misali ya tutarsa; öteden, beriden aldığı tüyo yada mesnetsiz duyumlarla kendini de küçük düşüren hiç bir inandırıcılığı olmayan 3 maymunu oynamaya çalışan bir peker kimliğiyle karşı karşıyayız. isterse 99 video paylaşssın sadece saftirikleri kandırabilir.önce kişiler üzerinden gidip esasında son hamlellerinde devleti hedefe oturtacağı muhakkaktır. biz bu oyunları çok gördük.kokain trafiğinin Türkiye ayağı kesilince poker bülbülü , mesnetsizce ötmeye başladı. Aslı astarı olmayan suçlamalara , belgeleriyle cevap veren Esat Toklu gibi yürekli temiz adamlara çamur at izi kalsın mantığına, anladığı dilden ; pekerin suratına bize göre muhteşem bir Osmanlı tokatı yapıştırdı. iş adamlarına korku salarak haram yiyen haramzade poker, kalkmış bize dürüstlük abidesi olarak, sanki; zemzem suyuyla yıkanmış pür-i pak bir kişilik olduğunu yutturmaya çalışan videoları tam bir ÇÖP.
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Halk yeteri kadar haramilerin ne mal olduğunu öğrendi

Görmedim duymadım söylemedim,vah zavalılar vah .......
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