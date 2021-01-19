Sedat Peker gözaltına mı alındı?

Sedat Peker, polis tarafından arandığı ve bu nedenle yurtdışına kaçtığı iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi ve 'Balkanlardayım, oturum işlemlerimi tamamladım' demişti. Yurtdışına neden gittiğine yönelik açıklamalarda bulunan Seda Peker, “Ben herhangi bir suç işlemedimki aranayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin polisleriyle hiçbir sorunum yok, olamazda ancak bu şerefli teşkilatın içine bir şekilde monte olmuş görünürde polis ama özünde hain olanlarla bizim hesabımız her zaman var olacaktır.” demişti. Bolgegundem’de yer alan habere göre, Sedat Peker, Kuzey Makedonya'da gözaltına alındığı iddia edildi.

Sosyal medyanın gündemine yerleşen olayla ilgili iddialar netlik kazanmazken, Peker’e yakınlığıyla bilinen ve ‘Dijital Veri Analisti, Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Uzmanı’ unvanıyla bir dönem Beyaz TV’de program da yapan Emre Olur’un paylaşımı dikkat çekti.

Olur, Twitter hesabından Peker’le bir fotoğrafını paylaşıp, “Güzel günlerde birlikteyken hafif bir deprem olduğunda kaçan namussuzdur. Allah’a şükürler olsun.. Bu kahpe sistemde biz biriz beraberiz” diye yazdı.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına ait resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Peker'in sınır dışı edilmesine gerekçe olarak kısa süreli kalış amacına aykırı davranmasını gerekçe gösterdiği iddia edildi. Makedonya’da yayın yapan bir haber sitesinde konuyla ilgili, “Polis, Türkiye’de uzun süredir ikamet eden tanınmış bir baronu tutuklayarak sınır dışı etti” ifadesi kullanıldı.

Sedat Peker kimdir?

Kendi ağzıyla Sedat Peker kimdir? “26 Haziran 1971’de Sakarya’da dünyaya geldim. Kafkas asıllı Karadenizli bir Türk ailesinin çocuğuyum. Kendimi bildiğimden beri doğru olduğuna inandığım şeyler için kendim dahil herkesle uğraştım; Uğraşmaya devam ediyorum ve yaşadığım sürece de uğraşmaya devam edeceğim.”

Sedat Peker’in ilgi alanları neler?

İslam Tarihi

Türk tarihi

Kafkas tarihi

Kitap okumak (Ağırlıklı; Biyografi, Otobiyografi, Anı ve Tarihi Romanlar)

Dünya genelinde yardım etkinliklerine iştirak

Türk sanat müziği, Türkçe Rock, Azeri, Latin ve Afrika müzikleri

Kondisyon sporları ve Dövüş sanatları

Nefret Ettikleri;

Yalan söyleyen insanlar

Daha da Nefret Ettikleri;

Vefasız insanlar

Hayali dünyadaki yoksulluğu yok etme