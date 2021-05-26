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Gündem Sedat Peker geri adım attı!
Gündem

Sedat Peker geri adım attı!

Defne Samyeli'den yediği tokattan sonra geri adım atan firari mafya lideri Sedat Peker paylaştığı twitter mesajı ile özür diledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 23:55:00 - 2021-05-26 23:58:30
Sedat Peker geri adım attı!

 Yeniakit.com.tr 

Firari mafya lideri Sedat Peker'in altı boş açıklamaları, bir mafyadan medet uman zavallı muhalifleri heyecanlandırırken, Peker bugün bu ispatsız açıklamalarından birisinde soyad belirtmeden 'Defne' adını kullanmıştı.

"Daha önce de söylemiştim. Havlamasını bilmeyen it, eve kurt çağırır diye. Hiçbir zaman suçlanmadığım bir olayı böyle gündem yaparsanız öyle bir şey yaparım ki, ben de Defne hanımın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım. Şansınızı zorlamayın!"

Firari Peker'e çok sert tepki!

Peker mesajını paylaştıktan sonra akli melekelerini yitirmiş bazı sosyal medya kullanıcıları, Defne Samyeli'nin ismini ortaya attı. Bir anda sosyal medyada viral olan Defne Samyeli ise çok sert ifadelerle firari mafya Sedat Peker'i eleştirdi.

Geri adım attı

Samyeli'nin mesajından sonra geri adım atan Peker, son paylaşımında, "Defne Samyeli hanımın tweetini gördüm. Bahse konu olan kişi kendisi değildir. Ben kendisini kastetmedim. Ancak yine de kendisinden özür dilerim, hem de tüm kalbimle özür dilerim." dedi.

Defne Samyeli'nin tepkisi:

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