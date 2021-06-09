Sedat Peker Dubai’den kaçtı mı? Sedat Peker kaldığı yer tespit edildi mi?
Sedat Peker yakalandı mı son dakika haberi: Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker son olarak kaçtığı Dubai’den Türkiye aleyhine yayınlar yapıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Sedat Peker’in videolarının arka planında Türkiye olduğunu söylemeke. Sedat Peker, son dakika olarak bulunduğu ülke hakkında açıklamalarda bulundu. Peki Sedat Peker nerede? Sedat Peker, Dubai’den kaçtı mı? Sedat Peker Dubai’deki yeri tespit edildi mi?
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, Türkiye aleyhine Youtube yayınlarını Birleşik Arap Emerlikleri’nin başkendi Dubai’den yaptığı söyleniyordu. Sedat Peker, Twitter’dan yaptığı son paylaşımında kaldığı ülkeden de kaçacağını söyledi.
İşte Sedat Peker’in sosyal medya paylaşımı: “Kıymetli dostlarım bir tane namusu olmayan şahıs kaldığım otelin yayınını yapmış. Bu yüzden uzun bir yolculuk yapacağım.
Malum, aileyle yolculuk zor oluyor ama biz her zorlukta olduğu gibi bunların da altından kalkmasını biliriz. Bu sebeple perşembe ve pazar yayınlayacağımı söylediğim videolar belki gecikebilir (net olarak bilmiyorum), ancak söz namus ölmez sağ kalırsak mutlaka yayınlayacağım. Ancak Twitterim açık olacak. Ani gelişmelere buradan katılacağım.”