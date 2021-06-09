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Gündem Sedat Peker bulunduğu yerden kaçtı
Gündem

Sedat Peker bulunduğu yerden kaçtı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayınladığı videolarla çeşitli iddialar ortaya atan organize suç örgütü lideri Sedat Peker bulunduğu yerden kaçtı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 14:44:00 - 2021-06-09 15:14:13
Sedat Peker bulunduğu yerden kaçtı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayınladığı videolarla başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ı hedef alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bulunduğu yerden kaçtı!

Twitter'daki açıklamasında Sedat Peker bulunduğu yerden kaçtığını ifade etti.

İşte Peker'in o açıklaması:

"Kıymetli dostlarım bir tane namusu olmaya şahıs kaldığım otelin yayınını yapmış. Bu yüzden uzun bir yolculuk yapacağım. Malumi aileyle yolculuk zor oluyor ama biz her zorlukta olduğu gibi bunların da altında kalkmasını biliriz."

Sedat Peker video yayınlayacak mı? Sedat Peker paylaşımlarını durdurdu mu? Sedat Peker son videosu
Sedat Peker video yayınlayacak mı? Sedat Peker paylaşımlarını durdurdu mu? Sedat Peker son videosu

Aktüel

Sedat Peker video yayınlayacak mı? Sedat Peker paylaşımlarını durdurdu mu? Sedat Peker son videosu

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