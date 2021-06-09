Sedat Peker bulunduğu yerden kaçtı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayınladığı videolarla başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ı hedef alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bulunduğu yerden kaçtı!

Twitter'daki açıklamasında Sedat Peker bulunduğu yerden kaçtığını ifade etti.

İşte Peker'in o açıklaması:

"Kıymetli dostlarım bir tane namusu olmaya şahıs kaldığım otelin yayınını yapmış. Bu yüzden uzun bir yolculuk yapacağım. Malumi aileyle yolculuk zor oluyor ama biz her zorlukta olduğu gibi bunların da altında kalkmasını biliriz."